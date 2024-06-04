桃園YouBike2.0站被譏「空心站」　市議員黃敬平籲改善

▲桃園YouBike2.0站被譏「空心站」，市議員黃敬平籲交通局長張新福儘速改善。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市YouBike2.0站點愈設愈多，但是2.0及2.0E車輛調度卻捉襟見肘，引起民怨。桃園市議員黃敬平3日在市議會市政總質詢指出，YouBike2.0站點因設站門檻限制較低，且桃市購車不足，導致許多站點都是「空心站」，處於有站無車的狀態，民眾到處都借不到車輛，希望市府儘快改善。

黃敬平指出，平鎮義民社福館YouBike2.0站增設後，義民社福館YouBike站常停留在「有站有柱卻無車」的窘境，就連當初他在義民社福館後方會勘所劃設的YouBike微笑單車「調度區」也都空無一車。他在臉書看到民眾發文抱怨中壢藝術館鄰近4個站點都無車可借，引發共鳴，顯見此情況並非只發生在熱門站點或熱門時段，而是廠商根本無車可調可補。

▲市民臉書發文抱怨，連找4個YouBike2.0站點都無車！（圖／擷取自市議會網站）

黃敬平表示，據微笑單車公司廠商人員私下透露，目前全台灣各縣市包括雙北地區，也都在全面更換YouBike2.0，再加上YouBike2.0站設置條件門檻較低，沒有第一代YouBike1.0設站還需台電要配合的通電問題，因此，導致目前桃園市的YouBike 2.0站愈新增愈多，造成「站比車多」、「有站無車」的畸型現象。

而桃園市YouBike2.0站點總數目前已達438站，包括2.0E電輔車，總計也只有4900輛，平均分散至各站點大約只有11輛，光是站點的樁位都無法補滿，更別說還想在儲車調度區保留車輛，無異緣木求魚。加上市府採購的YouBike2.0及2.0E車輛數太少，站點設太多，變成惡性循環，廠商根本無車可調度，也導致民眾常到了YouBike站要騎車，卻無車可騎。

另外，黃敬平還直言，YouBike2.0租借前須強制簽署傷害險投保同意書7月1日上路，目前雖已有7成民眾完成投保，但對年長者而言，連現行租借都還不清楚如何操作，遑論要再填寫傷害險投保流程，桃園市65歲以上長者「敬老愛心卡」許多長輩都拿來當悠遊卡使用，請交通局於各站點加強宣導，協助年長者可以順利租借騎乘。

針對YouBike車輛數議題，交通局長張新福表示，目前正值YouBike1.0轉換成YouBike2.0的過渡期，因YouBike1.0與YouBike2.0的柱位無法共用，預計10月前完成YouBike1.0全數汰換，YouBike2.0的車輛將全數到位。