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桃園護病比高鬧護理師荒！　黃敬平揭關病床潮

▲護理師荒！桃園市議員黃敬平揭引發護病比高、關病床潮

▲護理師荒！桃園市議員黃敬平揭引發護病比高、關病床潮。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員黃敬平3日在市議會市政總質詢指出，桃園市平均全日護病比顯示，1名護理師最多要照顧近15名病患、最少也要照顧10人，光是今年首季，全市護理師離職高達879人，難怪桃園市病床數愈來愈少，只剩6,380床，排名6都倒數第二；而桃園市平均等待病床逾24小時人次佔比達3.4%，比全國平均值3.34%還高。

黃敬平引用衛生局提供的資料說，大園區居善醫院全桃護病比最高，平均全日14.9，其次依序為桃園區德仁醫院12.5、平鎮區陽明醫院12.1、平鎮區秉坤婦幼醫院11.4、桃園療養院11.2、榮總桃園分院10.8、衛福部新屋分院10.7、聯新國際醫院桃新分院10.6、桃園敏盛綜合醫院10.3、中壢天晟醫院及平鎮區聯新國際醫院10.1，前10大護病比醫院中，北桃佔6家、南區有5家，人口愈集中都會的醫院，護理荒就愈嚴重。

黃敬平說，今年1-3月桃園市護理師申請歇業人數就高達879人，從1月至3月，每月離職的護理師近300人；去(2023)年同期908人、前(2022)年有930人，每年這個時期都高達約900人，代表桃園地區的醫療環境讓護理人員流動率高！

針對桃園市護病比及護理人員離職率高情形，衛生局長劉宜亷表示，護病比不足為全國性問題，衛福部已啟動40億三班輪值夜班護理人員直接獎勵並規劃醫院達標獎勵，按人口比例推估，桃園的醫療院所將獲得近4億的經費補助，本市護理人員離職率已有趨緩的現象，且護病比皆符合規範。此外，中央核定的獎勵金已隨3月薪資發放予各護理人員，未來市府也將繼續努力維護醫護人員職場環境。

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