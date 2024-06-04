爭取輝達設計中心進駐桃園　張善政提5大優勢：提供一切奧援

▲輝達公司執行長黃仁勳釋出將在台灣設置設計中心，張善政今天表示，市府提出五大優勢，將組專案團隊提供一切奧援。圖為張善政去年參訪輝達美國總部。（資料照／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對輝達執行長黃仁勳昨天釋出有意在台灣設置設計中心計畫案，不排除在台北、台南與高雄等地設置，桃園市長張善政今（4）日表示，桃園市有五大優勢，是輝達評估進駐首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心已進駐遠雄自貿港等，市府將組專案團隊提供輝達所需一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

張善政指出，自上任以來，市府便持續與NVIDIA輝達公司保持良好互動關係，去年8月還曾率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達亦於去年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體AI生態系發展。市府將AI技術應用在市政服務，利用科技為城市解決問題，也能與輝達合作，導入AI課程及應用專案，以提升公務人員對AI技術的應用能力，為「智慧桃園」的發展開創各種可能性。

張善政說，台灣位處亞太樞紐地位，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢。此外，桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地且鄰近台北港，掌握陸海空國際要道核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設相繼完成後，擁有完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

▲桃園市長張善政今天表示，市府提出五大優勢，將組專案團隊提供一切奧援。圖為張善政去年參訪輝達美國總部。（資料照／桃園市新聞處提供）

他表示，桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第一季可辦理標售。此外，青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。桃園將動員市府相關局處，共同爭取輝達再度投資桃園，以帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。

張善政強調，市府將以專案團隊的方式提供輝達投資桃園所需一切奧援，邀請輝達選擇落腳桃園，NVIDIA執行長黃仁勳在台大演講中提到「43台廠供應鏈」桃園市占了其中22家，是全世界重要的AI算力輸出地區，如廣達、鴻佰、台達電等桃園在地企業；另外16所與AI科技有著緊密連結大專院校中，桃市中央、中原、元智等優質大學也入列其中，桃園將是NVIDIA最佳選擇，也歡迎所有優質企業踴躍投資桃園，共創商機。