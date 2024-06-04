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台灣唯一獲選城市　桃園獲碳揭露計畫A級城市

▲台灣唯一獲選，桃園獲碳揭露計畫A級城市

▲蘇俊賓副市長赴新加坡，領取國際碳揭露計畫（CDP）最優等級A級城市獎項。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓4日出席新加坡2024年世界城市高峰會，領取國際碳揭露計畫（CDP）最優等級A級城市獎項表示，碳揭露就是城市的健康檢查表，越透明就有助於淨零政策更加精準推動，這次桃園市是台灣唯一獲獎城市，亞洲地區則有東京、首爾、雅加達等8個城市獲獎。

而全球將近一千個城市參加，也只有120個城市獲獎，這代表桃園在國際化標準跨出一大步，獲得國際認同。蘇俊賓進一步說明，桃園工商產值高達4,8兆，是全國第一，工商未來的發展趨勢，在淨零轉型中首當其衝。

▲台灣唯一獲選，桃園獲碳揭露計畫A級城市

因應氣候變遷、達成2050淨零目標，市府以「輔導產業轉型」、「實現綠色運輸」、「再生能源與節能」為3大核心，使用科學模式進行評估，誠實揭露碳排放管理環境之風險、機會以及展現透明完整的淨零路徑，成功獲得碳排放揭露計畫(CDP Cities)的城市評比之認同。

蘇俊賓強調，桃園市在「輔導產業轉型」方面，輔導產業將高排碳燃料轉型為潔淨燃料，在112年已成功加入脫煤者聯盟，逐步淘汰燃煤需求，並提出替代方案以天然氣或電力取代。

▲台灣唯一獲選，桃園獲碳揭露計畫A級城市

在「實現綠色運輸」方面，桃園持續發展軌道運輸系統、推動交通運具電動化，尤其在提升大眾運輸使用率上，推出的幸福里程30公里以及推動T-PASS通勤月票，藉此提升大眾運輸成長率。另外也針對運具電動化，提出明確執行目標，如市區公車2030全面電動化、機關學校引領做起公務車輛100%電動化等目標。

在「再生能源與節能」方面，配合國家能源穩健為基礎，持續發展再生能源，並配合儲能設備補助，穩固綠能供需，維持桃園北台灣光電設置容量第一；此外也在產業方面給予更多協助，以綠色化工廠及產業輔導團方式協助產業進行溫室氣體盤查、節能改善及導入智慧能源管理系統，讓產業逐步達到淨零轉型。

▲台灣唯一獲選，桃園獲碳揭露計畫A級城市

國際碳揭露計畫組織透過每年對全球城市進行評比，扮演達成淨零碳排目標監督的要角。評比內容包含：城市是否公開揭露全市的碳排放清冊、訂定「以科學為基礎」的減量目標、再生能源使用目標，出版城市氣候行動計畫等。蘇俊賓表示，桃園市這一年來做了很多淨零的創新，結合跨局處的力量，針對工業減碳、都市建築減碳、綠色交通等面向積極籌畫短中程目標，也把低碳指引納入各項大型活動，在在顯現桃園市積極參與及面對碳揭露計畫的決心。

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