全美第一！　路易斯安那州允許「物理閹割」兒童性侵犯

▲美國路易斯安那州3日通過新法，法官允許對犯下幼童性侵害罪刑的人判處物理閹割。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國路易斯安那州3日通過新法，法官允許對犯下幼童性侵害罪刑的人判處「物理閹割」，若州長簽署通過，該州就會成為全美第一個允許判處物理閹割的州。

根據《美聯社》報導，路易斯安那州3日通過法案，允許法官對犯下13歲以下兒童強姦、亂倫和猥褻等嚴重性犯罪者判處物理閹割手術。若路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）簽署通過法案，那麼該州將成為全美第一個允許判處物理閹割的州

目前包括加州、佛州和德州在內的少數州，已經有法律允許對性犯罪者進行化學閹割，通過藥物抑制睪酮生成以降低性慾；但若是罪犯願意，可自行選擇實施手術物理閹割。

路易斯安那州自2008年以來，已允許法官對性犯罪者進行化學閹割，但實際上很少執行。最近一次案例是54歲男子蘇利文（Glenn Sullivan Sr.）多次性侵14歲少女導致懷孕，因此被判50年刑期外加化學閹割，但他自願實行物理閹割。

不過，依據規定，執行物理閹割不得早於刑期結束前一周，這也代表蘇利文要等到50年刑滿的前一周才會接受物理閹割，但他那時早已超過100歲。

目前路易斯安那州有2224人因對13歲以下兒童實施性犯罪而入獄，若該法成功簽署，將適用於今年8月1日以後的犯罪者。

起草這項法案的民主黨籍議員巴蘿（Regina Barrow）表示，這是對可怕罪刑的額外懲罰，希望能產生威懾作用，「我們談論的是被某人侵犯的孩子，這是不可原諒的。」

巴蘿指出，雖然這項法案通常與男性聯想在一起，但女性也同樣適用，將由法官酌情決定。法案也規定，若罪犯在法官下令進行手術閹割時「未能出庭或拒絕接受」，將被依「無法遵從」罪名起訴，面臨額外的3至5年監禁。