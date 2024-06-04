「兒童魔鬼訓練」惹議　陸教官拎孩子衣服壓水裡稱：克服心理障礙

記者魏有德／綜合報導

廣西南寧「創世魔訓」一支外流影片引起外界關注。影片中，一名教官拎著孩子衣服，反覆將其頭部按進水裡再拉起，孩子就這樣在水中載浮載沉，引起輿論譁然。對於這種魔鬼訓練方式，該訓練營負責人稱，影片裡的孩子11歲，不會游泳，「這是一種訓練水性的方式，是幫助孩子克服心理障礙。」

▲廣西「創世魔訓」教官磨練孩子心性的過程引起爭議。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，該負責人解釋，很多孩子不敢把身體沉入水中，視頻中這個孩子有點膽怯，需要進行心理突破，並不是每個孩子都需要這樣。他還解釋，訓練課程全程直播，孩子的父母也看到了，「我們比任何人都注意孩子的安全。」

據了解，影片中的課外機構名稱為「創世魔訓」，主要是以「磨練孩童心性和意志」為課程宗旨，學習游泳技能只是其中的一個環節，該負責人承認，「創世魔訓從名字來看有點像魔鬼訓練營。」

該負責人解釋稱，這影片是去（2023）年拍攝的，其實前面還有一段是鼓舞孩子們士氣的，讓他們自己游過去，「很多孩子不敢把身體沉入水中，我們才這樣子做。視頻中這個孩子有點膽怯，不敢這麼做，他也不是那一組孩子中表現最差的，只是對水性比較差，需要進行心理突破。」

該負責人強調，創辦訓練營時，我們比任何人都注意孩子的安全，「水池的水深90釐米（公分），我們站在水裡，水達到我們腰部，不會有嗆水淹溺的情況，就算（教官）是有拖拽，他們也是很有節奏感的。我們的水池是消過毒的，是抽取井水上來的，是乾淨的水。我們從2018年辦起，如果說有安全事故的話，不可能辦這麼多年。」

對此，心理治療專家馬麗表示，按著孩子頭進水，會給孩子留下心理陰影，「如果孩子耐受挫折、耐受壓力的能力不好，這樣做不一定能幫助孩子塑造堅毅性格，反倒會有負向作用，需要從多方面塑造孩子堅毅的性格。」

法界人士譚敏濤則認為，這種方式對多數人都會產生心理恐懼，才會引發關注，「這種訓練方式，到底是在體罰學生還是為了突破學生的心理防線，關鍵還得看家長以及學生對此的認知。」

譚敏濤強調，壓著孩子頭進水，確實是被逼的情況下去適應水中的狀態，如果讓學生做好心理準備，也讓家長放心，這種方式會讓學生克服嗆水的恐懼心理，能讓孩子盡早學會游泳，「但是否會塑造孩子堅毅的性格，這個不能一概而論。」