美12歲男童「開槍射胸口」殺掉14歲哥哥　報案稱：我沒想讓他死

▲美國紐約14歲少年蓋伊（Jasai Guy）意外遭到12歲親戚弟弟開槍，胸口中彈死亡。（圖／翻攝IG／@supremeeventsgroup）

記者張寧倢／編譯

美國一名12歲男童被指控在紐約市布魯克林區（Brooklyn）意外槍殺14歲的堂表親兄弟，因涉嫌過失殺人、非法持有武器等罪名被捕。據來自執法部門的消息人士表示，男童打電話報警時自稱是不慎開槍，並非存心要他死。不過，詳細案情目前警方仍在調查中。

根據紐約郵報報導，警方表示，這起事件2日上午10時30分發生在布朗斯維爾（Brownsville）社區一棟公寓的5樓住宅中，12歲男童開槍打中了14歲的堂表親哥哥蓋伊（Jasai Guy）的胸口，傷者送醫後身亡。

由於涉案人年齡太小，當局並未公開他的身分。但執法部門消息稱，涉案人當時在911報案電話中自稱，「我不小心開槍打中了我的哥哥，我不想要讓他死掉。」警方在現場發現一把據信是蓋伊父親擁有的霰彈槍（shotgun），但目前尚不確定父親是否取得了合法擁槍證。

消息人士表示，蓋伊的父親是一名消防員，當時人正在外地度假，由祖父母在家照顧孫子蓋伊和他12歲的堂表親弟弟，不料，當天上午正當祖父母在隔壁房間睡覺時，兄弟倆便在玩耍的過程中發生意外。

40歲鄰居基特（Mudhil Jeter）宣稱從蓋伊還是小嬰兒的時候就認識這家人。他表示，蓋伊很聰明，是個好孩子，平時都有乖乖地去上學，也沒有加入幫派。基特還說，他以前從未看過這名12歲的男童，猜測應該只是周末短暫過來拜訪，「你在學校沒學過沒事不要玩槍嗎？都12歲還這麼不懂事嗎？我猜，可能是出於好奇心吧。」