海邊傳慘叫聲　救生員目睹「46歲男遭鯊魚狠咬3處」：到處都是血

▲男子遭鯊魚攻擊。（圖／翻攝自 City of Del Mar Lifeguards）

記者李振慧／綜合報導

美國加州聖地牙哥海灘傳出鯊魚攻擊事件，一名46歲男子游泳時遭鯊魚咬住身體和手臂，幸好事發時他距離岸邊不遠，2名救生員發現後立即下水救人，最後成功把男子拉回岸上。

事件2日上午8時左右發生在聖地牙哥以北約32公里德爾馬市(Del Mar)海邊，一名男子與十幾名夥伴正在進行游泳訓練時，突然遭鯊魚攻擊，海中立即冒出大量鮮血。

救生員埃德布羅克(Jonathan Edelbrock)表示，事件發生時，所有救生員正在沙灘上準備工作突然接到通報，有一名男子在水中掙扎，事後才發現男子遭到鯊魚攻擊，「我們當時聽到慘叫聲，從叫聲中就能知道事情不妙，後來意識到這是鯊魚攻擊，真的很可怕」。

當時與埃德布羅克一起救人的救生員懷廷(Cameron Whiting)表示，他們目睹被攻擊的泳客用拳頭猛烈攻擊鯊魚的臉，「當他出拳時，意外擊中了鯊魚牙齒，所以造成手部大流血，我們把他放在衝浪板上，幫忙滑水把人拉回來」。

受傷男子送醫後發現，身體、手臂和手部均被咬傷，目前正在醫院接受治療。埃德布羅克表示，事發後當局派遣無人機和船隻搜尋鯊魚，但是都沒有找到，「水裡的能見度真的很差，根本看不到任何在水流中移動的東西」，沙灘暫時關閉中。