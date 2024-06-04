可以色色了！　社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

▲ 社群平台X正式允許成人內容。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X（原稱推特）修改用戶指南，正式開放上傳成人影片內容，只要所有人皆同意拍攝與分享，即可視為一種藝術，且新政策也適用於人工智慧（AI）生成的成人影像。

《美聯社》報導，X周末更新的政策寫道，用戶「應該能夠創作、分享與消費與性主題有關的內容，只要這些內容是在各方同意的情況下製作與散播」，「不論是視覺或書面的性表現，都可以是一種合法的藝術表達形式」。

事實上，推特在馬斯克2022年底接掌前也並未明確禁止成人內容，和其他社群平台形成鮮明對比，例如Meta旗下Instagram、Facebook以及TikTok、YouTube等。

儘管新政策有限度開放成人內容，但X仍要求須清楚標示，且不允許出現在用戶大頭貼及封面等過於顯眼的位置。經常上傳這類內容的帳號需調整相關設定，使所有照片及影片出現警示，讓其他用戶可選擇是否觀看。

X仍限制兒童和選擇不觀看的成人用戶觀看成人內容，也禁止宣揚剝削、未經同意、物化、性化（sexualization）或傷害未成年人及淫穢行為內容。