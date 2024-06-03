早餐店又漲價！網瘋猜「1原因」崩潰：要漲幾次？

▲有網友稱，3日去某早餐店用餐時，看到櫃台貼著「6/1起部分品項調漲價格」的告示。（示意圖／非當事店家，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

漲聲又響起？有網友稱，3日去某早餐店用餐時，看到櫃台貼著「6/1起部分品項調漲價格」的告示，接著他換算出總共漲價比例約7趴，無奈之下他也好奇問「最近有什麼常買的早餐店漲價了嗎？」

原PO於3日在PTT以「慟！早餐店6/1開始漲價了」為題發文，表示3日早上去某早餐店，去結帳時看到櫃台貼了一張小告示，「6/1起部分品項調漲價格」，他想「部分？那等於說不一定會中獎」，當下也就毫不思索的點了平常點的2種餐點。

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豈料，在付款時，剛好發現2種品項都漲價了，「換算總共漲價比例約7趴！！」他好奇問「大家最近有什麼常買的早餐店漲價了嗎？」有沒有相關的卦？

貼文一出，立刻引起共鳴，網友紛紛指「電費暴增」、「夏日電價啊，漲了就不會下來啦」，並以蛋價為例，去年遇缺蛋危機，蛋價一路上揚，許多店家將原本加蛋10元，漲成15元，如今蛋價下跌，但早餐加蛋價格並沒有跟著降，「雞蛋佔總成本很少，電費已自行吸收謝謝，但因電費漲太多忍痛調漲部分品項價格」，也苦嘆「上漲的物價不會再下跌了」、「要漲幾次？」

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