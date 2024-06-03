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黃仁勳「開社團邀投資」他超嗨：投多少？　眾人笑翻揪破綻

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表演講。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

創辦人兼執行長黃仁勳投資眼光獨到，已是全球前20大富豪之一。就有網友滑臉書時，看到一篇廣告文，來自「黃仁勳-公益社團」，興奮貼出截圖分享「仁勳邀我一起投資 我該投資多少？」眾人一看狂笑，「你該報警」、「馬上加了，各位，陶朱見」、「笑了，到底誰會被這種騙？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「黃仁勳邀我一起投資 我該投資多少？」文中貼出廣告文截圖，只見社團名稱是「黃仁勳-公益社團」，貼文寫下「為什麼我的群組沒人退群，因為我一不收費，二不分成，三不套路！以下都是最近跟著操作的社團同學的盈利賬單（應為帳單）」、「每週操作10檔左右，勝率都保持在93%以上，上週無一敗績。早上沖的#華榮#長虹也已全部獲利出清」。

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文中還分享近期獲利，像是「05/23 #陽明 2609獲利4%+73042$」、「05/24 #陽明 2609 獲利5.96%+57887$」、「05/27 #大亞 1609獲利3.7%+23569$」等等，強調數據都是九點群組報牌，新進群的話可以先觀望3天，驗證實力再跟上，最後還稱「推薦的都是當沖優質股，只要你執行力強，帳戶一個月就可以翻一番。」

不過，因為很明顯是投資社團詐騙，眾人也秒懂原PO是在反串，紛紛跟著起鬨，「謝謝分享，我來貸款All in」、「加我加我，我也要」、「這麼好，我也想加入」、「跟著老黃衝」、「All in了，剛剛才從陶朱隱園看完物件回來。」也有網友直呼，「看到『賬單』感覺就有問題了」、「投資社團10個有11個是詐騙，敢參加？」「直接買輝達就好啦，要入什麼群。」

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