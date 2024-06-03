潮境公園山崩瞬間！全場見「這一幕」飆冷汗怒：傻到有剩

▲山崩一幕讓全場傻眼。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

基隆潮境公園今（3）日下午2時28分，大橋入口處邊坡發生山崩，大量土石傾瀉而下，事發畫面超恐怖。就有許多網友看了某段畫面後，對其中一幕傻眼不已，「拍照的不怕死是不是？」「阿姨會不會太淡定了」、「還在錄影真的是傻到有剩」，引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「有沒有土石崩塌，台灣人面不改色的八卦？」貼出山崩瞬間，橋上民眾第一時間目擊的影片，當中有一名婦人拿著手機邊拍邊往後撤，這一幕令原PO忍不住直呼，「潮境公園土石崩塌，我們淡定的中年台灣人，悠閒地邊後撤步，邊拿著手機拍攝，好像每天都在發生一樣。」

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不少人見狀也傻眼，「鏡頭裡出現的那些看起來神色自若的人是合理的嗎？」「都土石流了還有阿姨在錄影」、「替阿姨捏好大一把冷汗」、「這遊客心臟真大」、「阿姨的距離感測系統故障了嗎？」「阿桑：我看過的山崩比你吃過的米還多。」

但也有網友直呼，「不然要幹嘛，恐慌嗎？冷靜是好事」、「他還能冷靜地跑才好，恐慌的通常也不一定就知道要跑」、「下面有停車場，下面的就在跑了。」還有基隆人表示，婦人看起來是在橋上，並不是在下方，如果是在下面停車場就很危險了。