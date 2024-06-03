阿伯騎車遇廟！竟急煞停路中央拜拜　後車嚇：再拜很快就見佛祖

▲阿伯騎車時急煞，竟是為了想拜一下路旁的廟。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

圖文／CTWANT

台灣交通亂象頻傳！台南市近日又傳出，有一名虔誠的阿伯在騎車時突然急煞，並停在路中央雙手合十，對路旁的鹽埕觀音廟「拜拜」，所幸後面的用路人都有保持安全車距，沒有釀成車禍。阿伯的危險舉動畫面如今被曝光後，讓網友直呼：「你再這樣拜，很快就要去見佛祖了！」

YouTube頻道《WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台》昨（2日）上傳1段行車紀錄器影片，全案發生在本月1日晚間18時許，台南市1位阿伯騎車行經南區金華路一段時突然急煞停在路中央，下一秒竟朝左側的鹽埕觀音廟雙手合十拜拜，嚇得後方數輛機車跟車子猛然剎車，險些釀成車禍。

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原來，該名阿伯是經過一間鹽埕觀音廟，想拜一下神明祈福保庇，但卻沒想到差點釀成事故，後方騎士也決定將這段影像分享至網路上，大嘆：「你再這樣拜，很快就要去見佛祖了！」

危險影像曝光後也引發網友熱議，「真不愧是不能上國道的素質」、「先檢舉一張無故驟停，請他去找佛祖請款」、「他在跟佛祖說：拜託接我走」、「祂在跟神明說，馬上就要去陪你了」、「民智未開」、「神明才不喜歡違規的人呢！」

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