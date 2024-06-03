德國集會驚爆砍人　29歲員警「頭部遭刺數刀」傷重殉職

▲25歲男子持刀攻擊群眾。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

德國城市曼罕（Mannheim）5月31日一場集會發生男子持刀攻擊群眾事件，造成6人嚴重受傷，一名29歲警察頭部被刺多刀。德國當局2日表示，受傷員警遇襲之後立即接受緊急手術，但2日下午傷勢過重殉職。

路透、BBC報導，在集會上持刀攻擊的襲擊者為25歲阿富汗人，早在2014年就來到德國，5月31日那天，當反伊斯蘭運動人士斯圖爾岑伯格（Michael Stuerzenberger）正準備對群眾發表演說時，25歲男子持刀攻擊人群，29歲警察上前制止時遇襲。

襲擊者的犯案動機至今尚待釐清，但已知他在現場被警方開槍打傷。整起事件總計6人嚴重受傷，傷者包括斯圖爾岑伯格，警方說明，29歲員警事後接受緊急手術，處於人工昏迷狀態，但2日下午傷重過世。

曼罕所在的巴登符騰堡邦邦總理克瑞特許曼（Winfried Kretschmann）指出，聽到這則消息感到相當震驚，心繫這名員警的家人、親友及同事，且這起持刀案也表明警察天天都面臨難以估量的風險。

針對這起事件，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）深感悲痛表示，警察維護所有人的安全，值得大家予以崇高敬意。內政部長費瑟（Nancy Faeser）則稱，若事件背後的伊斯蘭主義動機屬實，必須堅定打擊伊斯蘭恐怖主義。