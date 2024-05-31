大立光侵權案！德商求償10億遭拒　「不知被偷多少」砲轟檢察官

記者許權毅／台中報導

德商MVTec公司控訴光學鏡頭大廠大立光擅自重置光學校正軟體，將技術利用在iPhone部分系列鏡頭上。中檢4月依著作權法、詐欺等罪嫌起訴大立光公司等10人，今日本案首度進行準備程序庭，德商MVTec負責人Olaf Munkelt揭露，曾大立光求償3000萬歐元（約10億台幣）但遭到拒絕，也痛批台中地檢署不公開卷宗，讓公司無法得知實際遭侵權數量，痛批「家裡遭小偷，竟不能知道被偷多少錢」。

▲大立光侵權案！德商MVTec負責人Olaf Munkelt怒嗆檢方保護加害者。（圖／記者許權毅攝）



據了解，德商MVTec所擁有的技術「HALCON」軟體，是專門校正鏡頭所用，該技術僅有美國、荷蘭以及此案中的德國公司擁有，又以德商MVTec的技術最為成熟，容易操作。而大立光所出品的鏡頭，都需要先使用該軟體，才能出售給iPhone鏡頭，換言之，是大立光出產鏡頭的關鍵軟體之一。

先是有媒體接到吹哨者爆料，控訴大立光盜用「HALCON」軟體後，引起軒然大波。台中地檢署日前前往搜索，找到20顆硬碟等證物，後依偽造文書、詐欺得利、著作權法等罪嫌，起訴黃姓處長等10名大立光高層。

台中地院今日針對此案首度召開準備程序庭，德商MVTec負責人Olaf Munkelt跨海來台，親自出庭發聲控訴。Olaf說，大立光涉嫌侵權的範圍、數量龐大，但本身又是蘋果手機重要供應鏈，大立光在MVTec未授權同意下，大量破解「HALCON」軟體，再把該技術拿來製作產品，「污染整個產業鍊」。

Olaf也砲轟台中地檢署表示，MVTec身為受害者，卻不能知道自己被盜用的詳細數量、金額，大立光稱是「營業秘密」就保護加害者，且罪證如此明確，台灣的司法機關竟不是先讓真相完整呈現、幫助被害者，聲稱犯罪成果是大立光的機密，然後把卷宗藏起，對被害者隱瞞加害者的犯罪真相。

Olaf透露，曾與大立光談判，但是雙方沒有共識，其中原因也是因為不曉得完整侵權範圍，但是據了解，大立光應該賠償的金額不會小於3000萬歐元（約10億台幣），至於大立光在協商時提出多少賠償金額？Olaf則表示無法告知，因雙方有簽訂保密條約。

Olaf重批，台灣司法若是保護加害者，全世界想來台灣做生意的企業們應該好好參考，從這個案例中得到經驗，要了解在台灣可能面臨的處境與待遇。