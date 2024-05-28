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獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板黑麻麻　排煙機無用武之地

▲▼ 新竹晴空匯火警，內部慘況曝光。（圖／讀者提供）

▲新竹晴空匯26日發生火警，D棟內部慘況曝光。（圖／讀者提供）

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

新竹市東區晴空匯大樓26日深夜發生火警，造成勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，消防局公布初步調查結果，指出是B1電纜線因故短路，從而引發火勢。《ETtoday東森新聞雲》獨家取得D棟內部的慘況，可見走道與地板因濃煙影響，全染上一片黑，消防局當下才會要求住戶全部躲回家中不要外出。

該張照片位於D棟20樓以上的某層樓間，可以看見裝設在走廊的配電箱被燒得焦黑、毀損，肉眼可見的天花板、牆壁、地板，因當時濃煙飄散，目前全都被黑色焦油覆蓋，狀況十分悽慘。

根據消防局公布的初步調查結果，晴空匯大樓特別安全梯間之排煙閘門皆有呈現開啟狀態，研判在火災初期有啟動排煙機功能，但為何整棟大樓仍煙霧瀰漫？主要是因位於地下一樓的纜線燒毀，可能影響到排煙設備線路，造成排煙機停止運轉，而失去排煙功能，雖大樓當下已啟動緊急供電，也因電源系統遭燒毀，因此無法輸送電路。

所以，火災發生後，大量濃煙沿著各樓層的配電箱往上飄散，再向外擴散，造成逃生用的樓梯間、走廊，甚至是房屋內部都遭濃煙覆蓋，消防局當下才會通知各住戶盡量待在屋內陽台，避免吸入煙霧或是逃跑時失去方向，並以吊車救援。

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