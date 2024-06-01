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雲林首辦警察節家庭日「狂跳16蹲」　活動精彩溫馨促進警民和諧

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局鼓勵員警從事戶外休閒活動加強家庭親子感情。今（1）日首次辦理警察節戶外家庭日，除了員警及眷屬的同樂之外，也邀請新住民家庭、弱勢兒童及高關懷少年共襄盛舉，並於歡慶警察節活動頒發選模範警察、鑑識楷模警察獎章，立委丁學忠與張嘉郡更參與「16蹲」挑戰環節，現場氣氛熱絡。

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，邀請新住民家庭、弱勢兒童及高關懷少年共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善親自為獲獎人員頒發獎章，致詞中感謝所有警員在局長李建民的帶領之下，近破獲電纜線竊盜集團、瓦解黑幫等重大案件並積極「打詐」，落實社區警政再出發、清源專案3.0與縣府各局處攜手合作，透過各種管道深入社區、校園、各機構加強社會大眾防詐觀念，展現維護治安及保障人民生命財產安全的決心。

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，立委丁學忠與張嘉郡更參與「16蹲」挑戰環節，現場氣氛熱絡。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善並宣布行政院已核定「警察、消防、移民、空中勤務機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼」，縣府全力支持員警深夜危勞性勤務津貼，自今日起針對0點到6點深夜第一線執行勤務警員支給時薪100元的實質補貼。

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善親自為獲獎人員頒發獎章。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警察之友會理事長吳政憲亦於會中宣布加碼指出，現下警員執勤情況包羅萬象，有感於員警工作風險高與環境不確定性，雲林縣警察之友會全體理監事主動發起贊助所有員警投保意外險的經費，讓員警人人有保障，執勤無後顧之憂。

雲林縣警察局長李建民表示，感謝縣政府不管是經費的支持、對同仁安全的保障都給予大力的補助 ，吳政憲理事長又幫同仁加保意外險，是相當難得的福利，真的特別感謝。6月15日是警察節月初就搶頭香用家庭日園遊會的方式慶祝，除了家眷外也把高關懷少年、新住民的家庭帶進活動，希望警民結合在一起落實社區警政的工作，讓雲林縣越來越安全。

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲布袋球運動老少咸宜，也可以考驗團隊默契與合作精神。議長黃凱、警察局長李建民與警友會理事長吳政憲開球，現場笑聲不斷。（圖／記者蔡佩旻攝）

活動除了安排胖卡餐車、新住民異國風味餐外，也設有犯罪預防宣導及交通安全宣導攤位、闖關遊戲、拍貼機，更安排線下國際間最夯的「布袋球」活動，有縣議會、警友會及警察局、各警分局組隊比賽，現場笑聲不斷，局長李建民提到，此活動讓同仁有機會跟家人好好聚會，增進感情，也藉此感謝同仁的眷屬，有他們的支持就是同仁最堅強的後盾。

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣警察局歷年首次辦理家庭日活動，以園遊會方式全場免費吃喝，歡笑聲此起彼落。（圖／記者蔡佩旻攝）

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