助強化員警健康　羽球協會捐贈雲林縣警局國際比賽地墊

▲雲林縣警察局獲贈優質國際比賽級羽球場地墊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中華民國羽球協會感念雲林縣警察局員警的辛勞，特由理事長張國祚、副理事長林正泰、秘書長林怡男、辦公室主任李侑龍、縣議員李明哲及黃美瑤，無償提供國際比賽級羽球場地墊，期望藉此提升員警體能，維護執勤安全，並幫助員警鍛鍊身心，進而提高鄉里的治安保障。

雲林縣警察局長李建民16日特別邀請中華民國羽球協會理事長張國祚、副理事長林正泰等人前往縣警局回贈感謝狀，以表達對羽球協會支持的感激。警察局長李建民表示，這些羽球場地墊將幫助警察同仁強健體魄，提升體能，以應對執勤中的各種變化和危機，進一步保障自身安全，並以熱情服務縣民，用法律守護正義，促進治安與交通的改善，履行維護民眾安全的使命。

▲理事長張國祚等人也在警察局員警羽球友誼賽中觀禮，讚賞員警們運動身手矯健、球技精湛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

副理事長林正泰和秘書長林怡男表示，作為雲林縣人，能代表羽球協會提供國際比賽級羽球地墊，返鄉服務是我們的榮耀，我們非常高興有機會為警察局同仁服務。理事長張國祚等人也在警察局員警羽球友誼賽中觀禮，讚賞員警們運動身手矯健、球技精湛，並希望他們通過鍛鍊，進一步維護本縣的安全。

局長李建民感謝羽球協會的支持與肯定，並表示藉由羽球運動風氣的帶動，將提升員警的體能，維護執勤安全，同時響應即將在雲林舉辦的2025年全國運動會，身體力行縣長張麗善提出的「雲林競艷、精彩無限」全民全齡動起來運動。

▲雲林縣警察局獲贈優質國際比賽級羽球場地墊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）