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慶祝615警察節　東港警挽袖捐熱血…救人最樂

▲東港警分局發起捐血助人活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局發起捐血助人活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港分局為慶祝即將到來的6月15日警察節，以公益活動為題，與國泰人壽展業東昇通訊處於年5月30日上午9時至下午5時，在東港鎮光復路與成功路口，舉辦「警察心、熱血情」警民捐血活動，除員警及眷屬參與外，也吸引許多志工及熱心民眾共襄盛舉，共募集135袋（每袋250cc)，讓愛與關懷盈滿人間。

▲東港警分局發起捐血助人活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局發起捐血助人活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

「警察節」的由來，是《警察法》於1953年6月15日公布施行，並延續至今，而6月14日也是「世界捐血者日」，為了紀念世界上第一個發現ABO血型的諾貝爾獎學者卡爾·蘭德斯坦納生日。

▲東港警分局發起捐血助人活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局發起捐血助人活動 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局為慶祝一年一度的警察節，員警捲袖伸腕慷慨捐輸熱血，展現「捐血一袋、救人一命」精神，並號召志工共襄盛舉一起挽起衣袖捐出熱血，讓「捐血有愛，救人最樂」的愛心傳遍整個社會角落；另配合捐血活動現場實施反詐騙預防犯罪、重視行人路權及遵守交通規則的交通安全宣導，希望結合這次捐血公益活動，將犯罪預防及交通安全等觀念有效傳達給民眾並深耕社區。

東港警分局表示，警察節除了向全國員警致敬外，也告訴民眾警察在社會上的辛勞與貢獻，即使隨著時代的變遷，警察的社會角色不斷在改變，但是唯一不變的是，警察時時刻刻都堅守崗位守護人民，肯定同仁對於治安、交通、為民服務的具體成果及對國家的犧牲奉獻，並提醒同仁注意執勤安全、保持身體健康，預祝全體員警警察節快樂!

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