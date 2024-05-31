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科技助農！共慶神農大帝聖誕　西螺福興宮祝壽佑豐收

▲「天氣探長」團隊邀約各地使用「農園天眼站」培育之優質農產進行祭祀叩謝神農大帝護佑農產豐收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺鎮長廖秋萍受邀參與團拜三獻祭典。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆4月26日為神農大帝聖誕，「天氣探長」團隊合作廣邀高雄岡山、旗山，台東卑南，嘉義太保、竹崎、水上，台中外埔、南投信義、彰化溪湖等鄉鎮使用「農園天眼站」農友培育之優質農產前往西螺福興宮祝壽叩謝神農大帝護佑農產豐收。

▲「天氣探長」團隊邀約各地使用「農園天眼站」培育之優質農產進行祭祀叩謝神農大帝護佑農產豐收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲天氣探長團隊邀約各地使用「農園天眼站」培育之優質農產進行祭祀叩謝神農大帝護佑農產豐收。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺鎮長廖秋萍受邀參與團拜三獻祭典，廖秋萍指出，福興宮的太平媽與神農大帝共同守護濁水溪所經鄉鎮的農作豐收，是農民與蔬果產銷的重要守護神，希望「以農為本」的精神持續發揚，透過智慧化管理，降低投入成本，也能因應極端氣候的變化，讓現代農業更加精緻升級、提升產能與收入。

西螺福興宮常務董事程大樑表示，濁水溪南北兩岸的信眾在年初「下平安」、冬尾「謝平安」時，許多村落會迎請五穀王與太平媽一起作客賜福，反映地方產業與信仰特色，此次於神農殿祝壽是新修側廂入火安座後首次辦理祝壽慶典，希望在神農大帝的神威庇佑下五穀豐收。

天氣探長專案經理蔡東佑說明，目前在全台裝設的天眼站已超過950座，全新農園天眼站硬體上之優化除了結合偵測土壤肥沃度與濕度與降雨機率外，還可遠端操作馬達開關、遮蔭與灌溉系統，進行現場的連動控制，今再次與福興宮合辦慶典，農友們熱情提供自家產品，敬備鮮花、茗品、素果、美饌、珍饈等叩謝神農大帝。

▲「天氣探長」團隊邀約各地使用「農園天眼站」培育之優質農產進行祭祀叩謝神農大帝護佑農產豐收。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「天氣探長」開發全新農園天眼站硬體上之優化除了結合偵測土壤肥沃度與濕度與降雨機率外，還可遠端操作馬達開關、遮蔭與灌溉系統，進行現場的連動控制。（圖／記者蔡佩旻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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