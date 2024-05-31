雲林師領3萬7要「供養」學校6千6　無奈曝：如低收戶沒歡喜心

▲雲林福智高中。（圖／翻攝自福智高中官網）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林縣古坑鄉的福智教育園區，日前遭教師投訴媒體，控訴每月領到3萬多的薪水後都必須「轉供養」學校6600元，等於實領僅3萬餘卻仍須依薪資金額報稅，根本被剝兩層皮。對此，福智學校澄清「有意願透過銀行帳戶定期捐款支持學校運作的老師或捐款人，須另外透過定期定額方式，有親簽文件表明意願進行捐款」。

任職福智高中教師向媒體投訴，在校任職多年月薪約三萬七千多，薪資轉帳入戶後就需馬上匯回學校6600元，學校稱之為「轉供養」。教師提到，2022年因應全國公教人員調薪，學校也立即告知「轉供養」金額將調高。看到學校的公告，多位教師在群組內抗議反彈，更有教師遭家人質疑「賺這麼少，為什麼還敢捐款？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林福智高中遭教師控訴每月需非自願「轉供養」。（圖／投訴教師提供）

一名教師提供的存摺證明顯示，從2019年每月薪水入帳就轉回3800；到2020年8月開始變5200百、2021年9月薪資調漲一千元，而供養金也從調升至6600元。另名教師反映「公教調薪沒有真正讓老師調整到薪資，因為學校直接把調薪的金額，轉嫁到「轉供養金」，等於加薪的幅度又轉匯回給學校，十多年來所謂的加薪等同沒有加薪。

而令這些教師更不滿的，是將薪水「非意願」捐校後，每年仍得按「薪資收入金額」報稅，等於「剝兩層皮」，教師在群組內向校方表達「我的困難是沒有供養的歡喜心，明明我們都是領很少，根本算是低收入戶，學校是否可以讓我們老師決定想不想供養，否則每年被迫供養，已經聽到供養就翻白眼，變成一種困擾」、「學校請考量我們的困難。」

▲雲林福智高中遭教師控訴每月需非自願「轉供養」6600元給學校。（圖／投訴教師提供）

該名投訴教師指出，曾向國稅局檢舉，但轉供養金後校方有開捐款收據，因此查無違法，進而轉向教育部長投訴也無下文，只好訴諸媒體。該名教師認為學校，轉供養的模式是並非老師真心情願，所謂的供養並非「硬性規定」而是應該尊重教師的意願與能力，也希望藉此揭露學校「一進一出手法」讓社會各界公評。

針對投訴，福智學校回應「有意願透過銀行帳戶定期捐款支持學校運作的老師或捐款人，須另外透過定期定額方式，親簽文件表明意願進行捐款」，意指學校並無強迫及硬性規定。並說明，針對廣大社會大眾的捐款，學校法人會將捐款運用在學校辦學所需，例如：修繕、改善教學設施、購置教具教材等，讓學生能有更好的學習環境。

▲福智學校財團法人說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）