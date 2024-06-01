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畢業前一起打球！　嘉義市南興國中「築夢盃」國小球員越級打怪

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 築夢盃籃球賽，由南興國中搭配小二球員對打各國小6年級生組成的畢業球員，孩子跨齡交流獲得不少在場家長好評。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市南興國中主辦，金石建設及知名團購網合力贊助的「南興築夢盃」青少年籃球賽在6/1、6/2兩天在南興國中道生館熱力開打，由嘉大附小，宣信國小，興安國小及民族國小各隊即將畢業的6年級生與南興國中7年級生搭配一小2球員組成的金石隊五隊進行賽事交流，不少球員家屬也利用假日全家老少出動幫孩子加油。

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 南興國中搭配宣信國小二年級的佑佑(右前一)，對於能夠跟高年級球員一起打球相當開心，被問到體能、速度會不會跟不上，他表示自己更認真就沒問題。（圖／記者翁伊森攝）

「築夢盃」青少年籃球賽由南興國中7年級生搭配宣信國小2年級生以主場隊伍，接受各國小畢業生球隊挑戰，孩子們不僅在市運會水準的南興國中道生館開心打球，尤其打破歲數限制的交流讓不少觀賽家長表示支持，畢竟挑戰更高層級的賽事讓孩子體能、觀念也更具競爭力。

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 南興國中築夢盃賽程 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 南興國中築夢盃籃球賽，讓孩子跨齡交流獲得不少在場家長好評。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 南興國中築夢杯籃球賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 南興國中築夢盃籃球賽，不少家長全家老小出動幫場上比賽的孩子加油打氣。（圖／記者翁伊森攝）

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