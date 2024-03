全國行進管樂南區決賽　嘉義市拿3特優1優等

▲ 嘉義市南興國中拿下全國行進管樂南區特優 。(圖/記者翁伊森翻攝)

記者翁伊森/嘉義報導

嘉義市承辦112學年度全國學生音樂比賽團體項目南區決賽,自3月1日至15日分別在嘉義市文化局音樂廳、嘉義國中懿文館及嘉義市立田徑場隆重舉行。嘉義市嘉義國中、北興國中、南興國中、嘉北國小、興嘉國小及博愛國小等6所承辦學校均用心規劃動線及安排各項賽務,讓賽事順利進行。宣信國小、博愛國小及南興國中更拿下行進管樂特優,大業實中則獲得優等。

市長黃敏惠表示,市府有溫度的團隊,共同發揮嘉義市真誠、熱情及親切的精神,協助讓參賽團隊在決賽中精湛演出。而嘉義市也呈現豐厚的音樂教育成果,更促進區域間各校交流,鼓舞優質音樂人才追求卓越,在音樂學習之路努力不懈。

教育處處長郭添財表示,此次嘉義市學生全力以赴、大放異彩,展現地主優勢,為嘉義市拿下亮眼的成績。3月10日於田徑場辦理之行進管樂比賽,大業實中榮獲優等,宣信國小、博愛國小及南興國中也再度為抱回3項特優的殊榮。

此次大業實中在行進管樂比賽演出《修女也瘋狂》的主題曲「I Will Follow Him」及「生命之杯(The Cup of Life)」,歡快的旋律和深情的歌詞,展現其多元化的音樂表現。宣信國小樂旗隊所演出的曲目為Groovitude,整首曲目富律動感的樂音,結合旗隊與舞蹈的美好姿態,呈現組曲的自由與奔放。

而博愛國小則以西遊記為主題,音樂取自印度寶萊烏電影配樂,演出舞碼有『火燄山』、『蜘蛛精』、『取經返朝』3段樂曲,透過音樂、旗舞、與道具為大家精彩敘說西遊記的故事。南興國中管樂旗所演出的曲目為「The Journey : 一個人的旅程」,此次演出透過新的嘗試,以膾炙人口的 I could have dance all night 為主要旋律貫穿整個表演,融合爵士、音樂劇及流行樂,以音樂及舞蹈畫面呈現精彩旅程。

截至3月10日,嘉義市國中小參賽隊伍共計榮獲9個特優、13個優等佳績,累積音樂成果斐然。目前各項賽事正如火如荼地進行中,黃市長希望透過這場全國學生音樂的競賽,鼓勵市民朋友一起為在地學子支持加油,用音樂傳播嘉義人的熱情。

