南興國中全國桌球年終賽開打　全國700好手來「嘉」競技

▲南興國中全國桌球年終賽開打，逾700好手齊聚嘉義市。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2023年度南興國中全國桌球年終賽於今(20)日熱鬧開打，吸引全國各國中小53支優秀的隊伍報名，參賽選手逾700人次，許多選手昨日就來到嘉義市，提前為賽事暖身。嘉義市黃敏惠市長及大力協助本次賽事的金石建設董事長柯建利20日上午一同出席開幕典禮，為來自全國的頂尖好手加油打氣。黃敏惠市長更與南興國中校長柯博議以及本月初獲選為國手的南興國中桌球隊好手莊忠諺、陳凱程兩位同學一同為賽事開球，為精采賽事揭開序幕。

黃敏惠表示，市府與各級學校、金石建設齊心推廣桌球運動，近年來已經吸引全國各地的桌球好手加入南興國中與嘉義高中桌球隊。感謝金石建設柯建利董事長對基層桌球運動的付出，在嘉北國小、蘭潭國小、南興國中及嘉義高中設立桌球訓練基地，在嘉義市打造的國際規格場館也即將落成，是善盡社會企業責任的模範，更可見柯建利董事長對桌球運動推廣的熱情。

黃敏惠也分享好消息，南興國中桌球隊參加月初在台南市舉辦的2023年U-15全國青少年國手選拔表現亮眼，共有兩位選手當選青少年國手，分別為國二的莊忠諺同學與國一的陳凱程同學，其中陳凱程同學在已連兩年當選15青國手，更拿下排名賽全國第二佳績。此外，南興國中的校友陳慈瑄今年也以桌球專長推甄錄取臺北市立大學，運動賽事鍛練選手體力，競技過程更培養選手永不放棄的KANO精神，也多方面的啟發孩子天賦。期待藉由賽事舉辦讓全台選手能在此相互砥礪、學習成長，也能有越來越多的孩子透過運動找到屬於自己的舞台。

南興國中校長柯博議表示，感謝金石乒乓球館教練團對於賽事的大力協助，打響南興盃在全國的知名度，更要感謝黃敏惠市長所帶領的市府團隊對教育的大力支持，南興國中在市府補助下，更新體育場館地板、場館照明、選手盥洗空間，以及空調等設備，兩年來補助近千萬，感謝市府與民間企業對運動賽事的支持，給予選手舒適安全的運動空間和發光發熱的舞台。

教育處郭添財處長表示，本次的南興盃桌球賽分春、夏、秋、冬四個盃賽，並把冬季盃賽擴大辦理成年終賽，由前三季單打16強的選手才能參賽。本次的年終賽報名非常踴躍，未來市府與民間會繼續協力推動桌球運動，一起攜手讓桌球運動發展為台灣的國球，培養更多的台灣之光。嘉義市政府與金石乒乓教練團作為學校推動桌球運動的最佳後盾。