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嘉義市國際管樂節　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」與南興國中以樂會友

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

屢獲日本樂旗大賽最高榮譽金賞的「Blue-Hawks 魔幻青鷹」來了！首度受邀登臺出席嘉義市國際管樂節，並參與多場演出及交流。來自日本茨城縣的大洗高等學校吹奏樂部，以藍色帥氣制服為標誌，整齊劃一氣勢雄壯的表演吸引眾多粉絲，連續獲得2021、2022日本樂旗大賽金賞，為日本大賽常勝軍。今(15)日魔幻青鷹登臺後首度到訪嘉義市，與嘉義市極具管樂代表性的「南興國中管樂旗藝術才能班」在嘉義市立體育場進行國際交流，讓管樂深入教育，更是展現臺日良好情誼。

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局長盧怡君表示，嘉義市國際管樂節此次邀請「Blue-Hawks 魔幻青鷹」－日本大洗高等學校吹奏樂部於12月17日（日）下午3點在嘉義市立體育場帶來【嘉管30+1 獨嘉表演 Special Marching Show】的專場演出。在首次演出前，邀請大洗高校先行與嘉義市同樣以行進管樂聞名的南興國中交流，期待以樂會友，搭起台日音樂與教育的橋樑。

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

大洗高校學生表示，來臺灣非常的開心，對於踏上嘉義市既興奮且期待，常常看到臺灣小島出現在電視節目或課本上，有種陌生又熟悉的感覺！來到臺灣後更是覺得很有人情味且充滿熱情，特別是嘉義市不僅天氣很溫暖，更可以感受到民眾對於管樂的熱情！

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

盧怡君局長也提到，首度登臺的魔幻青鷹更是以大編制及原創的節目，準備High翻嘉義，讓全臺的民眾可以感受到大洗高等學校吹奏樂部的氣勢磅礡的演出。更讓參加這次來參與嘉義市國際管樂節活動的全臺民眾，都能感受到嘉義市管樂之都吹起的藍色管樂旋風，享受管樂演出帶來震撼與美好。

▲▼ 嘉義市國際管樂節颳起藍色管樂旋風　金賞「Blue-Hawks魔幻青鷹」首度登台與南興國中以樂會友! 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，今年嘉義市國際管樂節迎來第31屆，活動為期18天，13支國際團隊、國內90支優秀管樂團共襄盛舉，帶來70場的室內外精采演出，活力四射的管樂踩街嘉年華(12月16日下午2點於中央噴水圓環)及萬眾矚目的大型變換隊形晚會(12月16日下午5點30分於嘉義市立體育場)於12月16日正式展開。今年活動以「嘉管三十一，儘管來+1」期待透過「來+1（來嘉義）」諧音，號召更多樂迷們來嘉義盡情享受管樂的氛圍與樂趣！相關資訊可上嘉義市政府文化局官網（https://cabcy.chiayi.gov.tw/web/）或2023嘉義市國際管樂節官網（https://www.chiayiband.com.tw/）查詢。

 
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