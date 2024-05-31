柬國孕妻離奇亡　韓男繳25張保單！狂領「100億韓元保險金」判無罪

▲男子開車載孕妻發生車禍，妻子不幸死亡。男子狂領數億保險金，被發現他為妻子投保25張保單。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓10年前有一名44歲男子為24歲柬埔寨籍臨盆妻子投保了25張保單，妻子在車禍中意外身亡，理賠金高達95億韓元（約新台幣2.2億元）。警方認為他有謀殺以詐領保險金的嫌疑，案件經過多年審理後，法院判決丈夫無罪定讞。保險公司須向男子支付包含利息在內一共高達100億韓元（約2.3億元）的理賠金。

根據南韓《紐西斯通訊社》31日報導，2014年8月23日凌晨3時41分許，當時44歲的男子開車行駛京釜高速公路，卻在天安交流道附近撞上路邊貨車，導致坐在副駕駛座上的24歲柬埔寨籍懷孕妻子身亡。

保險公司查閱資料發現，男子以妻子名義投保的壽險契約多達25件，遍及11家保險公司，妻子死亡時可獲得的理賠金合計高達95億韓元（約2.2億元）。報導稱，其中價值30億韓元（約7千萬元）的保險是在事故發生前2個月才投保的。

警方追查發現，男子經營的生活用品店單月銷售額不到1000萬韓元（約23.4萬元），但每個月要繳納的保費卻高達377萬韓元（約8.8萬元），懷疑男子有詐領保險金之嫌，因此改列為刑事案件調查，並且發現了可能導向謀殺案的疑點。

▲男子的24歲妻子懷孕即將臨盆，卻不幸遭遇車禍一屍兩命，事後驗出妻子體內有安眠藥成分。（示意圖，與本文無關／CFP）

首先是南韓國立科學調查研究所從死者血液中驗出用於助眠、感冒、防止暈車的藥物成分苯海拉明。再者，事發時死者未繫安全帶。另外，車輛已開啟遠光燈，手排排檔從6檔變更至4檔，可推斷是男子有意識地駕駛下造成的車禍結果。

此外，同樣居住在南韓的死者胞弟曾請求延期火葬，希望等到父母從柬埔寨趕來見姊姊最後一面，再將遺體火化。但他的要求遭到姊夫拒絕，男子在3小時內就向火葬場預約好了時程，事發3天後便將妻子遺體火化。

儘管疑點重重，2015年6月大田地方法院一審判決認為證據不足，判男子無罪。二審高院改判男子有罪，還在原先殺人罪、保險詐欺罪的基礎上，追加一項《交通特例法》疲勞駕駛致死罪。

然而，2017年5月最高法院法官裁定「以無罪宗旨」發回更審，最終大田高院於2020年8月更一審宣告男子在殺人、保險詐欺部分無罪，疲勞駕駛致死則判處2年有期徒刑。後續儘管檢方再次上訴，但最高法院依「檢方不能因量刑上訴」為由予以駁回。

男子在刑事部分的嫌疑獲判無罪後，在與保險公司的民事訴訟中也獲得大部分勝訴。依據首爾高院2023年8月底所作之民事裁決，男子不但可獲得原本的理賠金，還能從先前未支付的保險公司手中領到數億韓元的延遲利息，總計能領到高達100億韓元（約新台幣2.3億元）的金額。