真的要多做善事！夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂　退休生活免煩惱

▲南韓一對夫妻幸運刮中刮刮樂，合計中獎20億韓元。（圖／翻攝自同行彩券）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對夫妻習慣每個月都會到住家附近的彩券行買刮刮樂，沒想到最近突然靈機一動，雙方合買了連套賣、共10張的刮刮樂回家，兩人分配完彩券後開始各自刮，結果卻幸運各自刮中10億韓元的刮刮樂，兩人合計中20億韓元（約新台幣4690萬元），非常幸運。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》，南韓彩券委託販售業者「同行彩券」本月29日在官網上公開A某的中獎心得，夫妻倆最近如往常般前往全北特別自治道（全羅北道）益山市永登洞的彩券行，購買刮刮樂「스피또 2000」。

A某表示，他和妻子平常每個月就會有一至兩次購買彩券的習慣，某天他們合計購買10張彩券後帶回家刮，當時妻子看著彩券表示，「不知道為什麼，這次我有預感會中獎」，結果A某刮中10億韓元、A某妻子也刮中10億韓元。

A某難掩興奮之情，「當得知中獎時，我高興到和妻子抱在一起歡呼！可能是因為我們平常善事做得多，才會受到上天祝福吧。我們經常參加志工活動，做了很多好事，如今終於有所回報，真的是太爽了。」

A某也透露未來的計畫，「之後會運用這筆獎金，將貸款還清，並為退休生活做打算，也會把一些錢分給子女。另外，我們也會幫助生活困難的鄰居，持續做善事幫助這個世界。」

報導標題將四字成語「夫唱婦隨」改為「富唱富隨」，形容夫妻倆一起中大獎。據悉，該款刮刮樂每張以2000韓元販售，只要刮出2個相同圖案的數字，就能取得數字標示的金額，當地民眾習慣一次購買成套的2張、4張彩券。