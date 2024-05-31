快訊／那霸機場起濃霧！　3航班緊急改降「美軍基地」

▲由於那霸機場大霧，3航班改降嘉手納空軍基地。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸機場因為濃霧導致視線不良，有至少7個原定在此降落的航班只能改道，其中3個航班改降落於美軍嘉手納基地。

根據《沖繩時報》報導，那霸機場31日上午因上空天氣惡劣，至少7個原定降落於此的航班被迫改降美軍嘉手納基地、關西國際機場、福岡機場、鹿兒島機場以及石垣機場。

根據那霸機場事務所和多家航空公司聲明，從羽田起飛的日本航空JL907航班、全日空NH467航班以及從福岡出發的日本越洋航空JTA53航班等3架飛機，因那霸機場大霧改降落於嘉手納基地。

以上3個航班目前已經降落，暫時停靠在嘉手納基地北側的舊海軍停機坪，預計數小時後將重新出發前往那霸機場。

另一方面，改降於關西國際機場的JL909班機，則是已經重新起飛前往那霸機場。

那霸機場事務所表示，若惡劣天氣持續，預計還會有其他航班改降於美軍嘉手納基地或是宮古機場。

氣象廳那霸航空氣象台指出，由於目前正在吹南風，低雲和濃霧導致那霸機場周邊能見度降低。受到視線不良以及抵達航班延誤等影響，有多個從那霸機場出發的班機延誤或取消。

另一方面，一架天馬航空的飛機31日降落於那霸機場時，疑似有零件掉落於跑道，因此該跑道31日上午10時39分至53分臨時關閉，並進行檢查。所幸最後並未發現零件，目前跑道已重新開放。