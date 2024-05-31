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專吃內臟！北海道殘暴巨熊「OSO18」再世　4小牛遭開膛破肚

▲由於食物來源稀少，庫頁島頻頻發生「熊入村」事件。圖為一隻隱身在林中的俄羅斯棕熊。(圖／達志影像／美聯社)

▲北海道再度發生野熊闖入牧場攻擊牛隻事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本北海道別海町一間牧場21日上午發現牛舍內的8頭小牛遭熊襲擊，其中4頭的內臟被挖出啃食死亡，另外4頭則因傷勢嚴重難以復原遭到撲殺。熊隻殘暴的攻擊行為也引發擔憂，北海道標茶町和厚岸町2019年就曾接連發生66起牛隻被襲擊的事件，而罪魁禍首正是被視為最殘暴巨熊的「OSO18」，如今雖然OSO18已被撲殺，但是最新的熊出沒事件也讓北海道居民擔憂，是否會有第二個OSO18出現。

根據《朝日新聞》報導，發生牛隻遭襲事件的是「なかしゅんべつ未來牧場」，牧場員工21日上午8時進入牛舍，準備餵奶給飼養的12頭小牛，但卻發現有4頭已經死亡，另外4頭則是傷勢嚴重。該名員工在牛舍內發現了疑似熊隻的巨大腳印。

牧場專務友貞義照表示，該牧場的共和養育中心專門替酪農代養小牛，飼養時間最長可達22個月。而整個牧場佔地約280公頃，目前飼養超過1000頭牛。

這些小牛被分散飼養在多個牛舍，而發現熊腳印的牛舍內共飼養了12頭體重約50公斤的小牛。有8頭小牛被熊襲擊，4頭被發現時已經死亡，而死亡的小牛只有內臟與其他柔軟的部位被食用，屍體被開膛破肚。另外4頭也因傷勢嚴重，最終還是難逃撲殺命運，而倖免於難的4頭小牛已被轉移到其他牛舍。目前牧場已決定暫停接收新的小牛。

▲▼北海道殘暴巨熊「OSO18」。（圖／北海道標茶町）

▲北海道殘暴巨熊「OSO18」已被捕捉撲殺。（圖／北海道標茶町）

這起事件也使當地民眾人心惶惶，北海道標茶町和厚岸町2019年曾接連發生66起牛隻遇襲事件，而經調查，全部事件都是編號「OSO18」的巨熊所為，「OSO18」已在10個月前遭到撲殺。

有養牛的酪農擔憂，「OSO18在北海道肆虐5年，肯定會留下後代。就算出現攜帶OSO18基因的熊也不奇怪。」北海道獵友會標茶分部的分部長後藤勳則表示，「這次攻擊小牛的熊應該年紀不大，不過不能排除是OSO18的後代。且若這隻熊記住了牛的味道，那麼再次現身的可能性很高，最好盡快找到牠，並將其撲殺。」

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