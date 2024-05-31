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北韓「屎攻」尚未結束！　南韓警告：明天風起恐再現糞便氣球

▲▼南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓京畿道坡州市居民29日一早發現北韓的空飄氣球。（圖／翻攝自韓網）

記者張寧倢／綜合外電報導

北韓（朝鮮）自28日晚間起向南韓施放約260枚裝有糞便、垃圾等汙穢物的空飄氣球，導致南韓居民生活不便與農作物損失。然而，北韓這項「屎的迫降」行動可能尚未結束。南韓軍方31日警告，6月1日還有機會看到另一波空飄氣球抵達南韓。

根據朝鮮日報等南韓媒體報導，南韓軍方聯合參謀本部人士31日表示，6月1日開始將颳起北風，預計屆時將會出現針對南韓的穢物氣球，目前南韓軍方正在密切關注北韓軍隊動向，一旦發現有氣球揚起，將向輿論媒體進行公告。

南韓聯合參謀本部還警告民眾，6月1日起應多加留意墜落物，如果發現穢物氣球掉落，「不要觸摸，請直接報案」。

▲▼從29日凌晨起，北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

▲從29日凌晨起，北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）

南韓軍方也聲明，目前正在討論應對氣球落在國家重要設施或區域，以及可能掛載有害物質時的因應措施，但氣球飄浮在空中時很難做出判斷，因此「降落時迅速回收，是目前最安全、最有效的」。報導稱，南韓為了以防萬一，目前為止並未採取空中擊落的方式來處理北韓氣球。

另外南韓軍方也解釋，有關日期的預測是基於風向的天氣預報，以及北韓威脅和行動所進行的評估，實際上並未掌握到北韓準備再次空飄氣球的活動情報。

此前，北韓從28日晚間至29日向南韓國施放了260多枚裝有糞肥、垃圾等的空飄氣球，另外自29日到31日北韓也在西海地區連續3天進行衛星導航裝置（GPS）電波干擾攻擊。但經確認，南韓軍隊沒有軍事作戰因此受到限制，已採取不使用GPS技術的裝置來因應現況。

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