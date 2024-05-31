日飛機「機腹著陸」！　神戶機場緊急封閉跑道

記者王佩翊／編譯

日本一架螺旋槳輕型飛機31日下午在神戶機場降落時，意外機腹著陸，受此影響，神戶機場緊急關閉該跑道，目前仍在清除障礙，尚未確定何時會重啟。

根據日媒報導，發生事故的輕型機隸屬於航空學校「平田學園」，平田學園表示，事發當時該螺旋槳飛機正在進行飛行訓練。

該架螺旋槳飛機31日下午2時45分在神戶機場的跑道上機腹著陸。國土交通省神戶機場事務所則表示，截至下午2時45分為止，該跑道仍然封閉，目前尚未確定何時能夠重啟開起。

所幸該起事故並未造成人員傷亡。