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嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊　台東縣府：違者處7萬5千元罰鍰

▲禁止使用捕獸夾及山豬吊等陷阱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲禁止使用捕獸夾及山豬吊等陷阱捕抓動物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近來臺東縣動物防疫所接獲多起犬隻遭捕獸鋏夾傷案件，動防所將積極追查裁處違法設置獸鋏者新臺幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰。另農業部也公告於109年3月1日起生效，禁止使用山豬吊等陷阱捕捉動物，也歡迎民眾踴躍檢舉違法設置捕獸鋏、山豬吊情形。

臺東縣政府表示，動防所加強稽查臺東縣內所有五金業者，並宣導禁用獸鋏及山豬吊，112年度執行五金百貨禁展售獸鋏現場訪查計63家次，均查無獸鋏展售。受理民眾檢舉網路販賣獸鋏1件，經查證該店家業已歇業無違法營業情事。民眾通報獸鋏傷害犬貓救援案件計33件。

縣府農業處指出，動物保護法第14-1條第1項第7款規定，非經主管機關許可，禁止使用含金屬材質之套索陷阱捕捉動物，最常發現者為「山豬吊」，由於「山豬吊」是使用材質堅韌之金屬鋼索，動物被套住後劇烈掙扎，致使套索更加陷入動物肢體表皮，若未即時解脫，往往造成動物斷肢甚至死亡等嚴重後果，動防所接獲類似報案後，都立即派人前往調查，並帶回陷阱作為物證保管，後續追查設置人違法行為。

農業處長江慧卿呼籲，民眾如發現有人使用獸鋏、山豬吊，請立即檢舉，通知動防所(089-233720)派人移除。如果有先行拆除陷阱之必要，應使用長棍等工具先行解除陷阱，避免用手直接碰觸陷阱而發生危險，倘若動物已誤觸陷阱，請通報1999縣民專線或1959動保專線，將儘速派員到場救援。

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