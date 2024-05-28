內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

▲臺東縣關山親水公園獲貢獻獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

內政部日前舉行「112年直轄市、縣（市）政府執行非都市土地開發許可審查作業評鑑」頒獎典禮，其中，臺東縣政府積極推動辦理臺東縣關山親水公園之開發審議，展現高效率的作為，獲得「審議貢獻獎」。

臺東縣政府表示，全國各縣市非都市土地使用態樣眾多，土地開發均透過內政部頒訂之作業規範辦理審議，並針對土地使用區位適宜性、環境敏感項目、水土保持、水資源保育、交通與公共設施服務水準等條件進行實質審查。

臺東近年也依循該作業規範，重新檢視法規及計畫內容，以開放的心態及跨局處的整合，終於突破法規限制，將關山親水公園場域內之土地順利完成審議，並由臺東縣長饒慶鈴親自核發開發許可，使關山親水公園後續得以結合地方創生相關計畫，多角化經營發展，內政部為感謝各縣市長期投入開發許可審查工作及表現績優的同仁，特別舉辦評鑑暨頒獎典禮。

臺東縣地政處指出，非都市土地審議制度已推動執行近30年，未來「開發許可」制度將會轉軌為「使用許可」制度，縣府將持續累積與傳承審議經驗，落實計畫審議規範及精進專業品質，以快效率的政策主軸下，積極推動各種政策並提升審議績效。