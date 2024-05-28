卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

▲臺東縣政府將於6月1日在卑南鄉衛生所舉辦一場大型預防保健篩檢活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為了加強居民的健康管理和疾病預防，臺東縣政府將於6月1日在卑南鄉衛生所舉辦一場大型預防保健篩檢活動，臺東縣政府表示，為了體恤並提供辛苦上班的族群一個多元選擇的機會，以提高居民對健康的關注度，活動特別訂在假日舉行，活動現場提供全面的健康檢測和指導服務，以促進健康識能，打造更佳健康的社區。

臺東縣衛生局表示，當日活動提供多項免費的健康檢測和諮詢服務，包括乳房X光攝影、子宮頸抹片檢查、肝膽腹部超音波、甲狀腺超音波、骨質密度檢測、用藥諮詢、營養諮詢及運動諮詢、健康風險評估等免費醫療服務等內容，全程由專業的醫護人員為參與者提供專業的服務。

臺東縣衛生局長孫國平指出，此次篩檢活動是臺東衛生局積極推進的健康促進計畫的重要一環，旨在全面提升居民的健康意識和生活品質，希望藉由此次活動，讓更多的市民受益，提高健康素養，共同建設更加健康、幸福的社區。 呼籲卑南地區民眾踴躍參與此次篩檢活動，關注自身健康，及時發現和預防潛在健康問題，同時提醒民眾加強自我保健意識，注意飲食均衡，適度運動，保持良好的生活習慣，從源頭上預防疾病發生。