早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

▲台東縣府力促早期有害石綿建材廢棄物合法清理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「石綿」是非常細微絲狀纖維的礦石，具隔熱、耐高溫、耐腐蝕等特性，早期被廣泛應用在建築材料，但被證實有致癌危害時，政府從78年起逐步禁止輸入與使用，95年起幾已完全不使用含石綿建材，107年起更全面禁用。

目前仍有部分含石綿瓦、浪板屋頂等建物，環境部為防範石綿建材廢棄物違法棄置污染及保護國民健康，112年開始推動建物含石綿建材的調查、宣導及全額補助協助民眾合法清除處理拆除的石綿建材廢棄物等政策，台東縣環保局積極配合推動，今年獲環境部資源循環署補助經費辦理相關工作，目前亦委託專業公司協助執行，民眾如有相關問題，可撥打電話(089)349759諮詢。

台東縣政府表示，早期建築物使用石綿建材如石綿瓦、石綿浪板、隔熱板、防火材等，雖無破損時不會造成危害，但當破損或拆除時石綿纖維易飛散吸入導致癌症的風險。

因此，拆除施工及防護措施應分別符合內政部所訂「建築物拆除施工規範」的拆除含石綿建材規範，以及勞動部所訂「石綿建材拆除作業危害預防指引」規範，石綿建材廢棄物的貯存及清理則應符合環境部所訂「廢棄物清理法」暨「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」等法規，以保障縣民健康環境，邁向聯合國永續發展目標(SDG)的3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」的目標。