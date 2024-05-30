　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

▲台東縣府力促早期有害石綿建材廢棄物合法清理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府力促早期有害石綿建材廢棄物合法清理。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「石綿」是非常細微絲狀纖維的礦石，具隔熱、耐高溫、耐腐蝕等特性，早期被廣泛應用在建築材料，但被證實有致癌危害時，政府從78年起逐步禁止輸入與使用，95年起幾已完全不使用含石綿建材，107年起更全面禁用。

目前仍有部分含石綿瓦、浪板屋頂等建物，環境部為防範石綿建材廢棄物違法棄置污染及保護國民健康，112年開始推動建物含石綿建材的調查、宣導及全額補助協助民眾合法清除處理拆除的石綿建材廢棄物等政策，台東縣環保局積極配合推動，今年獲環境部資源循環署補助經費辦理相關工作，目前亦委託專業公司協助執行，民眾如有相關問題，可撥打電話(089)349759諮詢。

台東縣政府表示，早期建築物使用石綿建材如石綿瓦、石綿浪板、隔熱板、防火材等，雖無破損時不會造成危害，但當破損或拆除時石綿纖維易飛散吸入導致癌症的風險。

因此，拆除施工及防護措施應分別符合內政部所訂「建築物拆除施工規範」的拆除含石綿建材規範，以及勞動部所訂「石綿建材拆除作業危害預防指引」規範，石綿建材廢棄物的貯存及清理則應符合環境部所訂「廢棄物清理法」暨「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」等法規，以保障縣民健康環境，邁向聯合國永續發展目標(SDG)的3項「健康與福祉」及第11項「永續城鄉」的目標。

ET快訊
麥當勞員工揭牛肉堡製作祕辛　網吃驚：不是冷凍肉
存款300萬「要買房or繼續投資？」　一票秒選：怎樣都穩賺
考試院正副長提名周弘憲、許舒翔　獲賴清德青睞原因曝光
快訊／王義川掀監控爭議「遠傳發聲明自清」　三大電信都表態了
黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐
先救我媽媽！母子發生車禍　陸童趴地苦求消防員
快訊／不是方仰寧！李西河接任台北市警察局長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊　台東縣府：違者處7萬5千元罰鍰

強化移工照護技能　台南勞雇安心免費報名

早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

京城銀行添磚加瓦　齊力打造《內海城電波》

嘉義市火葬場三期工程遷葬補償　5／14起3個月內開放申請

嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

「淨零排放永續管理自治條例」　嘉義市議會三讀通過

勞動署補助工作輔具　「中高齡職務再設計」減低職災留住人才

嘉義獨居婦如廁血糖低無力起身　警消破門救援

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊　台東縣府：違者處7萬5千元罰鍰

強化移工照護技能　台南勞雇安心免費報名

早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

京城銀行添磚加瓦　齊力打造《內海城電波》

嘉義市火葬場三期工程遷葬補償　5／14起3個月內開放申請

嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

「淨零排放永續管理自治條例」　嘉義市議會三讀通過

勞動署補助工作輔具　「中高齡職務再設計」減低職災留住人才

嘉義獨居婦如廁血糖低無力起身　警消破門救援

台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館 　展現多元魅力

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

英國每月逾2000戶家庭無家可歸！　14.5萬兒童淪住臨時住所

本季締造隊史最多敗　巫師仍決定扶正代理教練

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

考試院正副長提名周弘憲、許舒翔　獲賴清德青睞原因曝光

威德760萬台幣贊助台灣學生運動員　女壘好手柯妤歡盼成家人驕傲

快訊／王義川掀監控爭議「遠傳發聲明自清」三大電信都表態了

人臉辨識系統「看到鬼」　顯示門外有560歲女！

地方熱門新聞

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

騎士檢查胎壓「被收10元」竟留1星負評

必比登名店「陳明統爌肉飯」酸菜防腐劑超標3倍

曾之婕曝台南古都美名黯然失色

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

瑞亭國小潔牙大會師　柯俊生：展現健促影響力

台中市議會總質詢到一半突斷電議員們傻眼　台電曝原因

三和國小挑戰3km路跑　陳紹賓：樂活健康愛家鄉

新北三芝水梯田嘉年華開跑

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

更多熱門

相關新聞

議員批警抓酒駕惹議　民眾黨曝原意

議員批警抓酒駕惹議　民眾黨曝原意

台東縣去年光交通罰單實收近2億，民眾黨議員陳宏宗29日稱有時基層工人、農工喝點保力達與啤酒，一開罰就是9萬、18萬，執法單位要講情理法；台東縣長饒慶鈴脫口而出，確實現在年輕員警不受教，引發外界質疑言論不當。對此，民眾黨發出聲明，強調對酒駕零容忍，陳原意是要為基層員警發聲，不希望員警為績效疲於奔命。

台東1年開出2億交通罰單　饒慶鈴：年輕警員不受教

台東1年開出2億交通罰單　饒慶鈴：年輕警員不受教

非都市土地開發許可評鑑　關山親水公園獲貢獻獎

非都市土地開發許可評鑑　關山親水公園獲貢獻獎

假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

裝設油水分離設施　台東縣府鼓勵綠島餐飲業者

裝設油水分離設施　台東縣府鼓勵綠島餐飲業者

關鍵字：

石綿清除台東

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面