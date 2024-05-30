台東議員批警察抓酒駕惹議　民眾黨曝原意：是要為基層員警發聲

▲縣議員陳宏宗在質詢台東縣長饒慶鈴脫口說出「年輕警員不受教」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者袁茵／台北報導

台東縣去年光交通罰單實收近2億，民眾黨議員陳宏宗29日稱有時基層工人、農工喝點保力達與啤酒，一開罰就是9萬、18萬，執法單位要講情理法；台東縣長饒慶鈴脫口而出，確實現在年輕員警不受教，引發外界質疑言論不當。對此，民眾黨發出聲明，強調對酒駕零容忍，陳原意是要為基層員警發聲，不希望員警為績效疲於奔命。

陳宏宗質詢時指出，很多基層工人習慣喝保力達、許多農民會聚集邊喝啤酒邊聊天，散場的時候警察馬上開始追酒測，開罰就是9萬、18萬，誰受得了？當然不希望酒駕，但執法單位也要講情理法，一抓到酒測超標就見獵心喜、馬上開罰單，讓基層家庭陷入悲慘。饒慶鈴則說，「確實現在年輕員警不受教，要怪局長也真的...」等言論，並允諾會努力宣導。

面對陳宏宗的質詢言論，民眾黨30日下午發出聲明，本黨對於酒駕態度明確，絕對秉持酒駕零容忍的態度，期能達到「刑期無刑、罰期無罰」的效果；對於問政內容引發外界討論，陳宏宗原意是要為基層員警發聲，不希望員警為了績效而疲於奔命，過程中援用的例子引發爭議，非陳議員質詢本意，盼外界諒解。

民眾黨再次重申，本黨對酒駕零容忍態度不變，也以實際行動落實在「台灣民眾黨公職人員選舉提名辦法」規定中，絕對會從自身做起，具體落實。