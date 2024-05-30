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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白總召提廢除監察院　綠委指「漏提1院」：應從五權憲法改三權分立

▲▼傅崑萁 黃國昌 藍白聯手提案凍漲電價 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崑萁、民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近日提出廢除監察院，但國民黨中央跳出來反對，對此，綠委王定宇今（30日）表示，個人贊成五權憲法改為三權分立，更符合西方民主政治運作，但黃國昌跟傅崐萁的廢監察院，並不是要進行什麼嚴肅憲政改革，否則不會只提到監察院、沒提到考試院。

王定宇直言，藍白主張的本質還是擴權，廢除監察院後權力來到立法院、廢除考試院後，公務人員徵選跟任用則是回到行政院，民進黨贊成監察院、考試院一併檢討，成為三權憲法，但藍白兩黨的廢除監察院，只是想把監委權力拿到手上，卻不讓考試院權力移動到行政院。

對於藍白相關倡議，王定宇表示，這樣的憲法變成黃國昌跟傅崐萁版本，這種詭異怪獸來自對權力的貪婪，對台灣憲政運作跟國家發展極其不利，兩人一提出主張後，國民黨中央馬上打臉，黃國昌跟傅崐萁挾持著背後藍白政黨，想的就是把立委權力擴大。

王定宇也酸，傅崐萁是花蓮縣長時當得跟國王一樣，只思考把自己權力無限擴大，完全不思考制度透明化、平衡跟人民權益，已經通過的相關法律會提起釋憲，也希望憲法法庭採取緊急命令，讓這種違憲擴權立法能夠暫停、等待作出判決。

對於接下來議事攻防，王定宇認為，藍白下一步要奪取更大權力，人民看在眼裡，用人民跟議會的力量，在每張選票上制止這樣的行為，否則受害的不止這一代，對台灣未來民主體制也是非常不利發展。

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