黃國昌要廢監察院將提修憲案　律師：跳過去就好了

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨團總召黃國昌預告要提修憲案廢除監察院，而國民黨團總召傅崐萁也表達相同理念。對此，律師葉慶元指出，這是不可能的任務，「只要看到有政治人物跟你說要修憲，就……跳過去就好了！」

黃國昌說，相關修憲案民眾黨內都已經簽好了，只是提出修憲案的門檻，不能透過黨團提出，還需要去找更多立委共同加以連署，因此希望不分黨派，包括長期主張廢除監察院的民進黨，以及他自己問到非常多國民黨立委，對方也都非常支持此理念，大家一起共同推動。

黃國昌也批評，一年花納稅人十億元的監察院，已經成為一個典型的「廢物院」了，「留了這樣一個廢物院，事實上除了消耗國家預算以外，沒什麼積極的功能！」

根據我國《憲法增修條文》第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員四分之一之提議，四分之三之出席，及出席委員四分之三之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之，不適用憲法第一百七十四條之規定。

葉慶元說，我國憲法在幾次修正之後，變成超級剛性憲法，需要全體公民過半數同意才能修憲。換言之，七成公民投票，七成同意，也過不了門檻。