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跟拍民進黨高市黨部主委　3狗仔溜進住宅大樓遭判拘役

▲民進黨高雄市黨部主委許智善。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委許智善在立委選舉期間遭狗仔跟拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

今年的立委選舉期間，民進黨高雄市黨部主委許智善遭到3名「狗仔」跟拍，他們涉嫌擅自進入鳳山區的一處住宅大樓，結果被住戶發現報警，案件在高雄地院審理時，3名狗仔承認他們當時是在跟拍許智善，但他們並未透露是誰指使他們這麼做。法官依據無故侵入住宅罪判決3名狗仔拘役20至40日，得易科罰金。

民進黨高雄市黨部兩年前舉行主委選舉時，前立委趙天麟和立委許智傑都有意參選，市長陳其邁也介入協調。最後，由許智傑的弟弟許智善當選，不過，今年的主委改選，許智善因許智傑可能涉及下屆市長黨內初選等選務工作而退出選戰，最後由高雄市議員黃文益當選。

不過，在今年立委選舉期間，鳳山選區屬於一級戰區，國、民兩黨都使出各種手段，互相攻擊對手。許智傑在選戰中飽受對手的攻擊，當時負責操盤全市選情的許智善似乎也無法不被砲火波及，而被對手盯上。

判決指出，去年12月1日，李姓和林姓兩名狗仔開車進入北鳳山一處住宅的地下停車場，準備跟拍許智善，尋找攻擊他的把柄，然而卻沒有拍到什麼敏感內容，兩天後，另一名陳姓狗仔也騎著機車進入這棟大樓的停車場，結果被住戶發現並報警。

法院審理時，這3名狗仔承認他們是為了跟拍許智善而潛入停車場，但他們否認是受人指使，也不願供出幕後的指使人，法官審理後依無故侵入住宅罪判拘役20至40日，得易科罰金。

對此，許智善回應說，他和家人住在南鳳山，而被狗仔潛入的住宅並非他的住所。他也知道自己被跟拍，但他並未把這件事情放在心上。

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