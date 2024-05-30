日「清純櫻花妹」詐騙800萬日圓！真實相貌大崩壞　男10年單身上當

▲遭判刑的渡邊真衣不僅騙財，還教人如何愛情詐騙 。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／編譯

日本22歲女子加藤亞里沙（音譯，加藤ありさ）涉嫌在名古屋一帶利用交友軟體釣魚手法，對多名男性進行愛情詐騙，得手近千萬日圓。然而，受害人與加藤實際約出來見面後所拍攝的照片曝光，她本人長相在與交友軟體上的照片差異甚巨，意外引發網友議論。

根據日媒「Daily新潮」報導，日本4月才有25歲女網紅渡邊真衣化名「莉莉醬」（りりちゃん）騙取男性錢財，甚至在網路上推出戀愛詐欺教戰手冊，遭重判9年與800萬日圓（約新台幣168萬元）罰金的案例。如今，另一名同樣在名古屋一帶活躍的「頂き女子」（指靠收取他人錢財或禮物維生的女子）也遭到逮捕。

▲日本22歲女子加藤亞里沙同樣在名古屋一帶從事「愛情詐騙」，但本人長相卻和交友軟體上的照片相差甚遠。（圖／翻攝自X）

報導稱，22歲的加藤亞里沙透過交友軟體結識一名67歲年長男性，並謊稱她的母親罹癌住院，急需手術費，涉嫌藉此向男子詐取200萬日圓（約新台幣41萬元）於5月2日遭到愛知縣警方逮捕。不過，受害者表示，自己前後總共給了加藤800萬日圓（約新台幣165萬元）。

除此之外，至少還有2名男子也遭到加藤詐騙。其中一名年約40歲出頭的男子在交友過程中被誤導，認為加藤是一名由單親媽媽撫養長大的女大生，母親過世後繼承了200萬日圓左右的債務，於是先後資助了加藤72萬日圓（約新台幣14.8萬元）。

另一名30歲出頭男子被騙金額較低，僅15萬日圓（約新台幣3萬元）。他受訪表示，自己已經10年沒有女友，年收入僅500萬日圓，對穿著打扮不感興趣，總是有點邋遢，但加藤對此毫不在意，樂於去平價餐廳約會，每天在通訊軟體上聊天，每周大約花一小時見面吃飯，偶爾會打電話。加藤知道他經濟狀況不佳，最終騙取了他正好能夠負擔得起的金額。

然而，「Daily新潮」曝光了30多歲受害人與加藤見面時所拍攝照片，報導中也評論，加藤本人的長相與她公布在交友軟體上的自拍美照相差甚遠，和提供給受害人的學生證上的證件照也有頗大差距，意外成為了日本網友討論的話題。

由於上述2名受害人並未向加藤收取借據，而且是以現金方式支付，雖然事後報警但苦無證據，案件最終未被警方受理。目前警方仍在持續調查加藤過去的行為，並且認為還有其他未曝光的犯罪對象。