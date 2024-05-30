遊客失控！富士山黑幕出現「十多個破洞」　急加貼勿觸警示

▲日本河口湖車站外的羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本河口湖車站外的羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所為了阻止脫序行為，在店外安裝巨大黑幕遮擋遊客聚集，但卻又出現許多遊客直接戳破黑布拍照。負責單位表示，所有破洞都已修復完成，並加設「禁止觸摸」告示，目前正在討論更換不同材質的布幕。

根據《讀賣新聞》報導，當地公所都町市整備課表示，負責單位在布幕設置第2天就發現了破洞，而且每天都在增加，短短一周就出現了10多個直徑1公分左右的破洞，目前所有破洞都已修復完成，並加設「禁止觸摸」告示，現在也正討論是否要更換不同材質的布幕。

▲▼日本河口湖超商前黑幕出現多個破洞。（圖／達志影像／美聯社）



當地公所為了避免遊客聚集，在超商所在處的馬路對面人行道架設一個高2.5公尺、寬20公尺的遮光幕。不過，公所也發現，其中一根支撐布幕的2.5公尺金屬桿似乎被撞歪了，上面還有刮痕，很可能是被大型巴士或卡車的後照鏡撞到。

公所人員表示，由於現場車道很窄，若允許的話建議繞道而行，但未來也會在桿子上加貼螢光膠帶，使其更加醒目。

▲當地公所為了阻止脫序行為，在店外安裝巨大黑幕遮擋遊客聚集。（圖／路透）