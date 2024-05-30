五月天「我們中國人」引日網熱議！　日人挺台狂問：還有誰

▲五月天阿信在大陸開演唱會脫口「我們中國人」。（圖／翻攝自微博／五月天）



記者王佩翊／編譯

五月天近日在北京開唱時，主唱阿信脫口說出「我們中國人」，不只引起兩岸網友討論，連日本媒體與網友也熱議。有日本網友更在日媒相關報導下留言稱，「我們想知道到底還有哪些台灣藝人表態，希望日本媒體可以多加報導關注。」

根據《時事通信社》報導，阿信言論的時機敏感，正值中國大陸對台進行包圍軍演的第2天。然而不只阿信，許多台灣歌手和演員也紛紛公開表態支持中國大陸的統一立場，並在微博轉發「回歸祖國懷抱」貼文。

總統賴清德於26日表示，「台灣的藝人正面臨政治壓力。」他指出，這些藝人「在別人的屋簷下忍受壓力」，將大陸比喻為「別人」，並重申台灣政府拒絕接受習近平政權所要求的「一個中國」原則。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮29日在記者會上表示，支持這些台灣藝人在中國的演出活動，並聲稱，光是最近幾日就有近百名台灣藝人公開表明「我們是中國人」。

截至30日上午11時，該篇報導在雅虎網站就已經吸引超過800名網友留言討論。其中有網友說，「我只喜歡現在的台灣，如果被中國統一，我絕對不會再去」、「這些藝人不應該將自己的利益放在國家利益之上」、「作為日本人，我想要知道的是，有哪些台灣藝人表態是中國人，還有誰是親中背景。當然不只演藝圈，那些企業也一樣，希望日本媒體可以好好整理報導」等。