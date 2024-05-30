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北韓屎攻「糞便氣球」分析出爐！　南韓軍：未發現生化武器

▲▼北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

▲北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從28日晚間起向南韓施放高達260顆的空飄氣球，氣球所載運的塑膠袋裡裝有糞便等汙穢物質。對此，南韓軍方也在初步分析後進行報告，指出目前為止並未發現生化武器成分，民眾無須過度擔憂。南韓軍方也研判，未來北韓還有可能利用氣象條件再度空飄氣球。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部公報室長李成俊（音譯）今（30）日在例行簡報會議指出，「目前已經確認發現，掛在北韓空飄氣球內的塑膠袋裡裝的是菸蒂、堆肥、廢棄乾電池、廢棄布塊等各種汙染物質，目前相關單位正在進行詳細分析。」

李成俊強調，「目前為止並未發現類似生化武器成分的汙染物質。」

▲▼北韓空飄的氣球，疑似裝有各種垃圾和心理統戰傳單。（圖／翻攝自臉書）

▲北韓空飄氣球的掛載物，約重達10公斤。（圖／翻攝自臉書）

南韓聯合參謀本部分析，北韓空飄氣球底下掛載的物品平均重達10公斤，除了牲畜糞便等各種汙染物以外，並未有任何政治宣傳傳單，「若風向等氣象條件允許，北韓可能會再度施放空飄氣球，或是透過流經南北韓的河川施放污物。」

對於北韓是否有能力透過空飄氣球使用生化武器，李成俊安撫民眾，「一旦含有化學物質的氣球在空中爆炸，因為化學物質會在空中擴散，所以這些氣體抵達地面上時大都沒有毒性。」

李成俊也表示，面對北韓透過施放空飄氣球的騷擾方式，南韓軍方選擇不採取主動擊落的方式，而是等待氣球飄落至地面上後，再派人前往回收，因為軍方擔憂擊落氣球的過程中會產生其他風險，包括南韓軍方發射的子彈很有可能失誤飛往軍事分界線（MDL）以北，引發其他不必要的爭端。

▲▼北韓施放的空飄氣球含有自爆裝置，南韓緊急派出防爆小組。（圖／達志影像／newscom）

▲北韓施放的空飄氣球含有自爆裝置，南韓緊急派出防爆小組。（圖／達志影像／newscom）

李成俊呼籲北韓停止這種低劣的行為，「我方（南韓）民間團體站在人道主義的立場，向北韓施放裝有日常生活用品的氣球。然而，北韓為了阻止這種行為，竟然反而向我方施放含有汙物的氣球。這很明顯違反了停戰協定，是反人倫的低劣行為。」

至於北韓30日清晨發射10枚短程彈道飛彈，李成俊則認為，這可能是北韓為了向俄羅斯銷售武器，所作的性能測試。

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