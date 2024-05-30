《華盛頓宣言》保障不夠？　美參議員建議：在南韓「重新部署」核武

▲美國空軍B-52H「同溫層堡壘」戰略轟炸機去年10月首度降落南韓清州空軍基地。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅去年4月底簽署《華盛頓宣言》，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG），派遣核潛艦、戰略轟炸機等戰略資產，協助南韓應對北韓（朝鮮）核武威脅。然而，最近北韓不斷強化核武與導彈技術，造成東北亞情勢緊張。對此，美國共和黨議員建議，可以在南韓重新部署戰術核武。

根據《韓聯社》，美國參議院軍事委員會共和黨首席議員韋克爾（Roger Wicker）於美東時間29日公開國防預算增額550億美元的計畫時，呼籲美國未來應該比照北大西洋公約（NATO）成員國，在韓半島（朝鮮半島）重新部署戰術核武，以此因應北韓不斷增強的核武導彈能力。

韋克爾表示，「北韓持續研發核武與彈道飛彈，如今只透過外交手段解決的話，根本形同毫無解方。因此，美國必須找出『新的選擇』，諸如透過分享核武協定、甚至在韓半島（朝鮮半島）重新部署核武，提供南韓核武遏制力。」

韋克爾認為，拜登政府的《2022年度國防戰略》（NDS）根本無法實際反映來自北韓的威脅，北韓和中國、俄羅斯正形成「新侵略者邪惡軸心」（New Axis of Aggressors）。他表示，「北韓核武與導彈擁有打擊美國本土的力量，且持續超乎外界預期，一旦北韓決定強化和俄羅斯、中國之間的戰略合作，則將成為威脅全球的主要因素。」

目前美國議會在審查2025會計年度國防授權法案。韋克爾表示，不排除將在法案內反映上述內容。

▲美國戰略轟炸機B-52H可攜核彈頭，去年3月與美國、南韓空軍展開聯合編隊飛行。（圖／達志影像／美聯社）

美國參議院外交委員會共和黨首席議員里契（Jim Risch）則於當地時間15日在某聽證會指出，亞太地區的擴張遏制能力特別弱，因此提議透過重新部署戰術核武來進一步強化擴張遏制能力。

里契分析，「和歐洲不同，我國（美國）早就已經從印太地區撤離核武。如今，位於東亞的同盟國對於中國、俄羅斯，以及目前證實際部署數百枚核武器的北韓深感擔憂。為了能夠有效安撫同盟，我們必須找出在印太地區重新部署核武的方法。」

報導分析，共和黨議員韋克爾、里契在美國議會負責審理國防部和國務院的政策，且負責外交和國防預算的編列，因此其發言具有一定份量，加上今年11月美國總統大選，一旦川普成功回歸白宮，則可能實際影響美國印太戰略。

另外，曾在川普政府時期擔任代理美國國防部長的米勒（Christopher Miller）最近接受媒體SBS專訪時也表態，一旦印太地區情勢惡化，則重新部署戰術核武將不排除成為考慮項目。

且先前川普數度表態，一旦南韓不同意針對軍費分攤進行協商，則不排除撤離駐韓美軍。一旦美國決定撤離駐韓美軍，則南韓可能要求自行生產核武、或是要求由美國重新部署戰術核武。