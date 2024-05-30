北韓違反決議射衛星　傳聯合國安理會31日將開會討論對策

▲聯合國安理會傳將於31日就北韓違反決議發射衛星一事召開會議。（資料照，與本文無關／路透）

記者張寧倢／綜合報導

北韓（朝鮮）日前發射軍事偵察衛星，但第一節火箭推進時發生爆炸，任務以失敗告終。根據南韓常駐聯合國代表團消息，聯合國安理會將於31日召開會議，討論針對北韓近期違反決議而發射衛星的應對方案。

根據南韓《韓聯社》報導，北韓此次行動違反了聯合國安理會決議，相關決議禁止了北韓利用彈道飛彈技術從事任何發射活動。作為安理會非常任理事國的南韓，預計將在31日的會議中對北韓接連發射軍事偵察衛星與彈道飛彈的行為表達強烈譴責。

另外，北韓屆時可能會以利害當事國的資格列席，參加會議並發表意見。

北韓在27日晚間10時許從平安北道東倉里一帶，向朝鮮半島西部海域南側以火箭搭載軍事偵察衛星，並使用洲際彈道飛彈（ICBM）技術進行發射任務。然而，該枚衛星在飛行過程中因火箭爆炸，導致發射失敗。

報導稱，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）28日透過發言人聲明，強調北韓利用彈道飛彈技術的任何發射活動都違反了聯合國安理會的相關決議。

古特雷斯敦促北韓，應遵守安理會決議並履行所有國際義務，無條件地重啟對話，以實現可持續的和平，以及全面性、可核查、不可逆的朝鮮半島非核化。

然而《韓聯社》預測，考量到中國和俄羅斯對北韓的包容態度，聯合國安理會此番會議可能難以形成共同的因應策略。