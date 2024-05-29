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台中「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈！每天限量20碗腳筋飯老饕不捨

▲▼位在原子街、篤行路口「李海魯肉飯」（原子店）飄香47年傳熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

▲台中超人氣魯肉飯「李海魯肉飯」原子店營業47年，預計將在8月熄燈。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

台中市北區原子街的「李海魯肉飯」在地飄香47年，近期傳出因都更改建，預計在8月結束營業。消息一出，讓許多老饕直呼不捨，連藝人李易也在臉書分享美食節目《食尚玩家》過去採訪片段，回憶限量販售的美味腳筋飯，「希望會有變卦」。

「李海魯肉飯」與「山河魯肉飯」被封為台中第二市場內的2大魯肉飯霸主，各有擁護者，不料位在原子街、篤行路口「李海魯肉飯」（原子店）近期通知顧客，因都更改建影響，預計在8月熄燈。儘管「李海魯肉飯」仍有分店，但原子店開業47年，早已成為當地老饕的日常。

▲▼從清晨到半夜都吃得到　台中第二市場必吃的兩家超人氣魯肉飯　「山河魯肉飯」與「李海魯肉飯」。（圖／記者黃士原攝）

▲「李海魯肉飯」遠近馳名，是不少在地人的美食日常。（圖／記者黃士原攝）

對此，曾主持《食尚玩家》的藝人李易也貼出2年前的採訪影片，透露自己最喜歡的是「李海魯肉飯」限量的腳筋飯，後來採訪結束後又去吃了6、7次，幸運品嚐到2次腳筋飯，如今得知老闆娘要在這次拆遷後退休，備感不捨，也呼籲喜歡腳筋飯的老饕們要把握，「每天就20碗」、「希望（歇業）會有變卦」。

許多網友看完紛紛留言，「原子街的李海才是最好吃的，內行」、「從小吃到大，外帶便當非常夠份量」、「這間原子街確實好吃，比市場還好吃」、「很多老店，且吃且珍惜」、「從小吃到大的滷肉飯要休息了！回台中必吃」、「這真的超好吃！我從小朋友吃到當媽了！」

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