台中女三寶鬼切！男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花了

記者許權毅／台中報導

台中市昨日17時發生一起車禍，19歲張姓男大生騎乘「初音未來」塗裝的Yamaha R15重機時，被62歲張女從右側撞上，張生的「初音」愛車當場倒地，車頭也受到損傷。警方初判，肇事主因是張女違反禁止變換車道標線肇事，詳細肇責待釐清。

▲台中一名張姓大學生昨日被一名鬼切女騎士撞飛，貼有「初音未來」的粉色重機受損。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



據了解，張生為僑光科大學生，該車去年才剛入手，價格約莫落在12萬至16萬左右。張生自行更改車身塗裝，把知名日本虛擬偶像「初音未來」包裝在車身上，且做工看上去相當精緻，原先銀黑色塗裝均有包裹完整，市價應要萬元左右，輪圈則保留原來原廠所設定的深藍色。

監視器拍下，張女騎乘機車原本在外側車道，突然往內側車道切，直行的張男閃避不及，連人帶車滑行到對向車道，距離至少10公尺遠，車殼也磨損嚴重，所幸2人傷勢都無生命危險。張男明顯是喜愛虛擬偶像「初音未來」，還把車身塗裝改成偶像的臉龐，如今遭撞毀，心痛不已。

第六警分局初步調查，該案為張女沿福星北路中間車道要左轉進入文華路138巷，張男則是沿著福星北路要往福星路方向直行，張女車輛左側車身與張男車頭發生碰撞。2人分別被送往台中榮總與澄清醫院治療，均無酒駕。