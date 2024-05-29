　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

14歲少年傳沒人顧討食！已獲安置　台中社會局澄清：無三餐不繼

記者許權毅／台中報導

台中市一名14歲國中生阿信（化名）傳出18日跟隨廟會遶境，結果向民眾討食。員警獲報前往，從少年口中得知他爸媽流浪、外婆入獄，無人照顧，且當天為國中會考，竟餓著肚子。消息一出，引起眾多善心人士關心，中市府社會局發出澄清稿，強調少年過往就讀中途寄宿學校、周末返家，並無三餐不繼，目前已經被安置兒少住宿機構。

▲台中一名14歲少年18日被發現流浪街頭，因爸媽、外婆都不在身邊，只能跟路人討要食物果腹。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲台中一名14歲少年傳出無人照顧、街頭討食，社會局提出澄清。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第三警分局18日晚間21時許獲報，東區進德路與自由路三段有少年需要幫忙，員警抵達後，有參與遶境的民眾向警方解釋，少年阿信一直跟著遶境隊伍，詢問後才知道少年身上沒有錢，只能到處討要麵包果腹，現在三餐不繼，回家也無人照顧。

員警追問，平時是否有社會局社工前來關心？阿信則說有，但是社工偶爾才會前來，自己沒有電話能向社工即時求救，當下是因為餓得受不了，才會跟別人討食，正值發育期，卻過得有一餐沒一餐的生活。員警聽聞之後，趕緊帶著阿信到超商，要他趕緊選擇餐點、飲料，並由員警支付。

▲▼爸媽流浪、外婆坐牢...14歲少年沒人照顧！跟著路人討要麵包果腹。（圖／記者許權毅翻攝）

少年情況經媒體報導後，引起眾多民眾關心，甚至有企業希望捐款，替少年度過難關。台中市政府社會局則表示，少年為2021年至今持續服務個案，過往確實由外婆照顧，現因外婆入獄後，有其他親屬照顧，少年平時就讀中途寄宿學校，周末才會返家，並無「三餐不濟或向人討食」的情形。

社會局說明，社工協助少年取得福利身分，每月生活補助8千多元，5月18日警方接獲通報當天，為少年週末返家日，因覺得陣頭活動有趣於是跟著遶境隊伍，並非無處可去。由於少年已畢業，社會局目前協助少年暫時安置於兒少住宿機構，接受妥適照顧，後續也會依國中會考成績安排繼續升學，連結資源持續關懷。

ET快訊
主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況
綜所稅地雷！國稅局爆民眾「1動作」報錯逾百萬
14歲少年遭爆街頭乞食　社會局發聲了
後車廂掉出一雙腿！真理褲妹突鑽出　後方駕駛看傻
超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨「背鍋」真相曝
4.6星蛋糕夯店超髒亂　廚房有蟑螂老鼠...還養小狗
明起雨區擴大！從北轟到南「最猛時間曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國最大笑氣分裝場曝！桃園揪出35噸貨櫃槽　市價高達8500萬

14歲少年傳沒人顧討食！已獲安置　台中社會局澄清：無三餐不繼

掉出一雙腿！真理褲妹後車廂鑽出　後方駕駛看傻：這X小啊？

2023年全球死刑執行總數1153人　國際特赦組織：2015年來新高

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨也「背鍋」　真相竟是小弟幹的

主任檢察官的誕生地　北檢票選6強推薦名單出爐！前2名只差1票

「謝師宴詐騙」又來了！假冒訂餐訂酒要店家先墊付　警籲別上當

微波茶碗蒸之亂！短褲女PK超商店員　「憑什麼自己來」下場慘了

快訊／新北大漢溪驚見紅衣浮屍　無證件身分待查

惡男3秒膠灌前女友機車鑰匙孔　辯人不在現場...手機訊號露餡

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

邊佑錫.金惠奫合體連對視都甜　張度練搖滾區嗑CP問「在交往嗎」

新航亂流！機長：非驟降導致　「我1分鐘降4000英呎都沒事」

李多慧入住台北新家：夢想的生活　拖地意外大濕身..自己打掃好賢慧

上班前見虎斑貓在睡覺　忍不住直接狂摸猛蹭XD

陳沂加入SWAG！　邀羅志祥實戰：全力配合♥

全國最大笑氣分裝場曝！桃園揪出35噸貨櫃槽　市價高達8500萬

14歲少年傳沒人顧討食！已獲安置　台中社會局澄清：無三餐不繼

掉出一雙腿！真理褲妹後車廂鑽出　後方駕駛看傻：這X小啊？

2023年全球死刑執行總數1153人　國際特赦組織：2015年來新高

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨也「背鍋」　真相竟是小弟幹的

主任檢察官的誕生地　北檢票選6強推薦名單出爐！前2名只差1票

「謝師宴詐騙」又來了！假冒訂餐訂酒要店家先墊付　警籲別上當

微波茶碗蒸之亂！短褲女PK超商店員　「憑什麼自己來」下場慘了

快訊／新北大漢溪驚見紅衣浮屍　無證件身分待查

惡男3秒膠灌前女友機車鑰匙孔　辯人不在現場...手機訊號露餡

台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆

柯建銘曝卓榮泰拜會談覆議案　溝通重點法案韓國瑜「也贊成一案」

接近新人連續場次安打紀錄　曾子祐：不要成為壓力

住進普吉島無邊際泳池酒店！每間房都能下廚、帶寵物　私人沙灘踏浪

全國最大笑氣分裝場曝！桃園揪出35噸貨櫃槽　市價高達8500萬

修法瞎忙？傅崐萁稱賴清德「只說不答也可」　柯建銘困惑：先投降？

14歲少年傳沒人顧討食！已獲安置　台中社會局澄清：無三餐不繼

高雄仲介公會改選戰況膠著　新任理事長：下半年價量齊揚

馬克宏為烏克蘭開綠燈！　允許使用法國武器「打擊俄軍事基地」

徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

BMW國道擋救護車！中榮曝早產兒現況

23歲警罹血癌昏迷2個月　一度移除頭蓋骨降壓

換臉A片海撈1200萬！小玉判5年定讞「今報到入監」

當沖失利　北市女銀行員A客戶430萬　

中捷17位英雄都找到了　「捏耳女」身分曝

即／飛兒樂團師徒對決「辯論終結」　詹雯婷微笑離去

宜蘭泰籍移工失聯！竟遭雇主棄屍攔砂壩

微波茶碗蒸之亂　短褲女PK超商店員

真理褲妹後車廂鑽出　後方駕駛看傻：這X小？

更多熱門

相關新聞

三寶鬼切男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花

三寶鬼切男大生閃不掉　「初音未來」塗裝愛車刮花

台中市昨日17時發生一起車禍，一名19歲張姓男大生騎乘「初音未來」塗裝的Yamaha R15重機時，被另名62歲張女從右側撞上，張生的「初音」愛車當場倒地，車頭也受到損傷。警方初判，肇事主因是張女違反禁止變換車道標線肇事，詳細肇責待釐清。

短褲妹摔車「滑壘5公尺」美腿慘了

短褲妹摔車「滑壘5公尺」美腿慘了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

當房務員1個月就猥褻女同事　色男下場曝

當房務員1個月就猥褻女同事　色男下場曝

台中鐵皮工廠大火　阿北冒險救「火車」

台中鐵皮工廠大火　阿北冒險救「火車」

關鍵字：

台中少年社會局討食討錢三餐吃飯國中生

讀者迴響

熱門新聞

六月李易爆13年婚變分居半年！「各過各的」全被拍

住飯店晚間沒回房睡覺　顧客挨罰1.3萬元

爸媽流浪、外婆坐牢...少年跟著路人討食

郭書瑤首露面「落淚道歉」

實況主淪洩慾工具！前男友裸照威脅：打砲

即／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

發現百顆空飄氣球！北韓「裝糞便」報復南韓

快訊／六月發聲回應婚變李易！

晴空匯工程師住戶：電箱像融化巧克力

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　竹科爸見慘況超崩潰

昆凌2歲小女兒「做家事」！

已婚女師做春夢　色誘學生瘋狂愛愛30次

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

震撼彈！　中信金傳有意合併新光金

14歲國三生深夜討食　校方社會局說話了

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面