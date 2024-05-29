14歲少年傳沒人顧討食！已獲安置　台中社會局澄清：無三餐不繼

記者許權毅／台中報導

台中市一名14歲國中生阿信（化名）傳出18日跟隨廟會遶境，結果向民眾討食。員警獲報前往，從少年口中得知他爸媽流浪、外婆入獄，無人照顧，且當天為國中會考，竟餓著肚子。消息一出，引起眾多善心人士關心，中市府社會局發出澄清稿，強調少年過往就讀中途寄宿學校、周末返家，並無三餐不繼，目前已經被安置兒少住宿機構。

▲台中一名14歲少年傳出無人照顧、街頭討食，社會局提出澄清。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



第三警分局18日晚間21時許獲報，東區進德路與自由路三段有少年需要幫忙，員警抵達後，有參與遶境的民眾向警方解釋，少年阿信一直跟著遶境隊伍，詢問後才知道少年身上沒有錢，只能到處討要麵包果腹，現在三餐不繼，回家也無人照顧。

員警追問，平時是否有社會局社工前來關心？阿信則說有，但是社工偶爾才會前來，自己沒有電話能向社工即時求救，當下是因為餓得受不了，才會跟別人討食，正值發育期，卻過得有一餐沒一餐的生活。員警聽聞之後，趕緊帶著阿信到超商，要他趕緊選擇餐點、飲料，並由員警支付。

少年情況經媒體報導後，引起眾多民眾關心，甚至有企業希望捐款，替少年度過難關。台中市政府社會局則表示，少年為2021年至今持續服務個案，過往確實由外婆照顧，現因外婆入獄後，有其他親屬照顧，少年平時就讀中途寄宿學校，周末才會返家，並無「三餐不濟或向人討食」的情形。

社會局說明，社工協助少年取得福利身分，每月生活補助8千多元，5月18日警方接獲通報當天，為少年週末返家日，因覺得陣頭活動有趣於是跟著遶境隊伍，並非無處可去。由於少年已畢業，社會局目前協助少年暫時安置於兒少住宿機構，接受妥適照顧，後續也會依國中會考成績安排繼續升學，連結資源持續關懷。