台中男餐廳內掏槍！「子彈丟酒杯」逼顧客吞下肚

▲台中男消夜店亮槍，子彈丟酒杯逼顧客吞下肚。（示意圖／免費圖庫Pexles）



地方中心／綜合報導

台中一名林姓男子2023年間某日凌晨到訪一間宵夜店，期間與顧客阿德發生不愉快，竟拿出預藏的手槍，再從彈匣退出子彈、丟進酒杯逼阿德吞下肚，行徑十分囂張。台中地院審理後，依照非法持有非制式手槍罪、恐嚇危害安全罪，判他5年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男雖知非制式手槍、子彈是《槍砲彈藥刀械管制條例》所列管之物，未經許可不得持有，但他還是從已過故郭姓繼父的住處中，取得1支非制式手槍、1梭加長型彈匣，以及6顆具殺傷力的子彈、1顆不具殺傷力的子彈，並且非法持有。

林男2023年間到訪台中某宵夜店，並且與顧客阿德飲酒聊天。不料過程中2人聊得不愉快，林男竟從包包內取出彈匣，直接放在店內的吧檯桌子上，將在場眾人嚇得不輕。

▲台中男在餐廳內掏槍，並且將子彈丟進酒杯，逼顧客吞下肚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



經過阿德安撫，林男將彈匣收了起來，沒想到過了約一小時左右，他又再度打開隨身背包，將槍枝、彈匣都取了出來，並且拉動槍機滑套，嚇壞了阿德以及在場的宵夜店店長、店員、還有正在觀看監視器的負責人。

阿德見狀不斷開口安撫，豈料林男竟從彈匣退下子彈，並且放入裝有啤酒的酒杯中，要求阿德吞下肚。阿德因為害怕被開槍、不敢反抗，只能強忍著不適吞下肚。

不過，吞完子彈當天，阿德就因為身體不舒服，前往台中醫院急診，並且動手術從腹中取出子彈。

案件東窗事發後，林男與阿德、宵夜店的店員、負責人等人達成調解，台中地院審理後，依照非法持有非制式手槍罪累犯，判處5年4月有期徒刑、併科罰金6萬元，還依照恐嚇危害安全罪累犯，判處4個月有期徒刑，合計要入獄5年8月，並且沒收扣案之非制式手槍、加長型彈匣。

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