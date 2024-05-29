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熱爆！印度德里飆49.9℃創新高　西北部發布高溫紅色警報

▲▼ 印度熱浪,高溫,撐傘。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度出現將近攝氏50度的高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

印度德里（Delhi）28日高溫飆至攝氏49.9度，創下首都有紀錄以來新高紀錄，當局29日針對西北部多個地區發布高溫紅色警報，提醒民眾注意安全，並警告由於氣溫比預期高出攝氏9度之多，可能將出現水資源短缺。

法新社、德國之聲報導，印度北部熱浪持續數周，氣象機構通報出現嚴重熱浪，德里郊區納雷拉（Narela）和孟吉希普（Mungeshpur）兩處氣象站均測得破紀錄攝氏49.9度高溫。

氣象機構表示，氣溫比預期高出9度之多，這是市內氣象站今夏測得的最高溫度。當地設有自動氣象站，在2022年才開始記錄相關數據；資料顯示，28日測得的高溫是有紀錄以來的最高溫度。

印度對於夏季炎熱天氣並不陌生，天氣預報員預測，德里29日的天氣與昨天類似，當局針對西北部部分地區發布紅色警報，意味著民眾非常有可能出現熱疾病或是熱中暑提醒民眾注意安全。氣象機構表示，高溫天氣會對健康產生影響，特別是對嬰兒、高齡者與慢性病患者。

印度北部部分地區出現的高溫已迫使一些城鎮學校關閉，醫療機構也發現中暑病例個案有所增加。

當局表示，由於熱浪來襲，部分地區的供水已經減少，警告可能出現水資源短缺的情況。

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